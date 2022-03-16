【烏克蘭局勢】駐美大使秦剛反駁「默許」俄烏沖突：中方不可能知情不勸阻

俄烏戰事是國際焦點，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）聲稱，華盛頓認為入侵之前，中國知道俄羅斯正計劃對烏克蘭採取行動，但可能不了解全盤計劃。駐美大使秦剛駁斥這一說法，指所謂中方事先知情、「默許」、「縱容 」 等說法完全是虛假信息，意在推卸責任，抹黑中國。俄烏發生沖突，於中方沒有半點好處。中方不可能在知情情況下不予勸阻。

秦剛：中方不可能在知情情況下不予勸阻

秦剛周二（15日）在《華盛頓郵報》發表題為《我們在烏克蘭問題上的立場》的署名文章，其中提到，有人散布虛假信息，稱中方事先對俄羅斯的軍事行動知情並要求俄方在北京冬奧會後再動手。也有謠言稱俄方要求中方提供軍事援助。

文章指，所謂中方事先知情、「默許」、「縱容 」 等說法完全是虛假信息，意在推卸責任，抹黑中國。在烏克蘭有6,000多名中國公民生活學習，中國是俄、烏最大貿易夥伴國，也是世界上最大的原油和天然氣進口國。俄烏發生沖突，於中方沒有半點好處。中方不可能在知情情況下不予勸阻。

美稱俄羅斯要求中國提供軍事援助 京：虛假信息

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文章稱，中國長期奉行獨立自主的和平外交政策，堅定維護公平正義，始終根據事情本身的是非曲直決定立場。在烏克蘭問題上，中方態度是客觀、公正的：遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整，照顧各國合理安全關切，支持一切有利於和平解決危機的努力。

秦剛：威脅制裁中企是毫無道理

美商務部長曾警告，違反美國對俄出口限制的中國企業，或會被切斷生產所需的美國設備和軟件供應。秦剛文章指出，美方官員多次威脅對中國企業進行制裁，這毫無道理。戰爭和制裁都不可能帶來和平。美方一方面尋求中方支持配合，一方面對中方揮舞制裁大棒，這是行不通的。

文章又提到，有人把台灣問題和烏克蘭危機聯繫起來，渲染台海沖突風險，強調兩件事本質不同，烏克蘭是主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政。中方希望美方切實恪守一個中國原則，不以任何方式支持「台獨」 分裂活動。

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責任編輯：尹航

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