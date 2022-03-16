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2月70城樓價按年升2%續創逾六年低 疫情下3月或無「小陽春」

經濟脈搏 10:48 2022/03/16

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路透根據中國國家統計局週三(16日）公布數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年漲幅進一步縮窄至2.0%，漲幅續創2015年12月以來最低（當時為升1.8%），上個月為2.3%；按月轉為持平，上個月升0.1%。政策暖風頻吹下，一線城市房價率先企穩，但三線城市仍不振。

一線城市樓價按月上漲 二三線持平或下降

國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，2月份，70個大中城市中，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲，二三線城市按月持平或下降；一二線城市商品住宅銷售價格按年漲幅回落或持平，三線城市按年下降。

中原地產首席分析師張大偉稱，2月是春節月整體交易時間比較短，但3月份市場因為疫情影響，有可能再次出現下調，本來預期的小陽春被中斷的可能性很大。他並警示，最近疫情導致上海、深圳、杭州、南京等市場此前出現的小陽春苗頭被停止，預計3月份這些城市房價有可能再次下調。

數據顯示，2月，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.5%、0.6%和0.4%；一線城市二手住宅按月上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海和廣州分別上漲0.7%、0.9%和0.6%，深圳下降0.2%。

二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.1%轉為持平；二手住宅按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅按月下降0.4%，降幅與上月相同。

27城新樓價格按月上漲 40城下跌

2月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有27個和10個，按月下降城市分別有40個和57個。

按年看，2月份，一線城市新建商品住宅銷售價格上漲4.4%，漲幅與上月相同；二手住宅按年上漲3.5%，漲幅比上月回落0.6個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲2.1%和0.3%，漲幅比上月分別回落0.4和0.7個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按年由上月上漲0.5%轉為下降0.1%；二手住宅按年下降1.3%，降幅比上月擴大0.6個百分點。

2月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年上漲城市分別有46個和30個，下降城市分別有24個和39個。 

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內地一線城市樓市「小陽春」初現  55城鬆綁政策頻出

責任編輯：蒯宇澄

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