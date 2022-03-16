【內地疫情】國家衛健委更新治療方案 輕症集中隔離免住院

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【內地疫情】單日新增逾3000宗本土感染 繼續以吉林佔最多
國家衛健委和國家中醫藥管理局修訂新冠病毒診療方案，指各地反映Omicron患者以無症狀感染和輕症為主，大多不需要過多治療，若全部收治到定點醫院，會佔用大量醫療資源，因此完善病例分類收治，輕症病人會集中隔離管理。
據央視新聞，新版診療方案是在認真研究Delta、Omicron等變異毒株傳播特點和病例特征，深入分析相關研究成果的基礎上形成的。重點修訂內容包括對病例實施分類收治。根據各地反映的「Omicron變異毒株患者以無症狀感染者和輕型病例為主，大多不需要過多治療，全部收治到定點醫院會占用大量醫療資源 」等意見，進一步完善了病例分類收治措施：
方案還將國家藥監局批準的兩種特異性抗新冠病毒藥物寫入診療方案，包括輝瑞口服藥和騰盛博藥的抗體聯合療法特效藥。中醫治療內容增加針灸治療內容。
篩查病例方面，方案提出在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充，提高病例早發現能力。
方案亦調整解除隔離和出院標準，由以往連續兩次呼吸道樣本核酸檢測陰性，修改為連續兩次核酸檢測Ct值大於35，或連續兩次核酸檢測陰性。出院後安排，由14日隔離減至7日居家健康監測。
責任編輯：尹航