官媒：今年房地產市場有望平穩健康

房地產市場的走向一直受到市場關注。官媒《經濟日報》今日（16日）發文說，相信隨著「因城施策」逐步發揮作用和各方對市場信心的恢復，房地產市場發展有望更平穩。

文章說，房地產業的良性循環和健康發展，能夠為穩定宏觀經濟大盤發揮積極作用。觀察房地產業的發展趨勢，須以宏觀經濟的整體發展為大背景。中國每年城鎮新增就業人口超過1100萬人，住房的剛性需求仍然比較旺盛。

同時，房地產業規模大、鏈條長、牽涉面廣，在國民經濟、全社會固定資產投資、地方財政收入、金融機構貸款總額中都占有相當高的份額，對於經濟金融穩定和風險防範具有重要的系統性影響。

【中國樓市】前2月住宅銷售額按年跌超二成 業內人士：好過預期 回暖可期

內地一線城市樓市「小陽春」初現 55城鬆綁政策頻出

政策需要「因城施策」持續發力

文章稱，因此，促進房地產業的良性循環和健康發展對於整個宏觀經濟的平穩運行能夠起到重要作用。同時，比較旺盛的需求也能為市場提供有力支撐。可以預計，今年的房地產市場需要並且能夠總體繼續實現平穩發展。

▲ 官媒：今年房地產市場平穩健康

文章還說，促進房地產業良性循環和健康發展，需要「因城施策」持續發力。當前，中國房地產市場兩頭分化勢頭有所加劇。一線和強二線城市以穩為主；眾多三四線城市和縣城因為供給過剩和人口流出等因素出現了一定下調趨勢。政策和預期對於短期內房地產市場的影響較大。經歷了去年下半年的總體低迷，無論是購房者還是房地產開發商，重建信心尚需一段時間；一些房地產開發企業的資金紓困仍在進行。

「房住不炒」仍是底線

文章指出，住房更加回歸居住本質，「房住不炒」仍是底線。過去，房價飛速上漲給住房賦予了過多金融屬性，隨著一系列政策的實施，中國「房地產泡沫化金融化得到根本扭轉」，住房也更加回歸居住本質。

文章強調，當前，房地產市場需要避免整體下行趨勢，同樣應避免重回投機和炒房軌道。對於購房者而言，應認識到，希望買房後實現暴漲的時代已經過去了，應該從自身實際居住需求出發，合理配置住房。

對於地方政府而言，有必要保持調控政策的連續性和穩定性，增強調控政策的精準性協調性。在市場處於上行區間時，應避免政策過度疊加致使市場過快下滑；一些三四線城市則應避免政策過度寬松再將市場引向濃厚炒作氛圍。

責任編輯：李冰琪