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【內地疫情】單日新增逾3000宗本土感染 繼續以吉林佔最多

社會熱點 11:32 2022/03/16

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內地新冠肺炎疫情持續，昨日（15日）新增3054宗本土感染病例，包括1860宗確診及1194宗無症狀感染。其中吉林省佔最多，單日感染個案超過1800宗，主要集中在長春市。國務院副總理孫春蘭14至15日在長春市、吉林市調研指導疫情防控工作，表示當前吉林疫情防控正處在最吃勁的關鍵階段，要推動各項措施落實落細，盡快實現動態清零目標。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分布為吉林省1456宗，其中長春市1044宗、吉林市393宗；山東75宗，其中青島35宗；廣東59宗，其中深圳55宗，韶關、珠海、東莞和中山各1宗。天津、河北、遼寧、北京、上海等地亦有確診病例

本土無症狀感染者方面，吉林省397宗，其中吉林市376宗；河北239宗，上海197宗，山東105宗，江蘇60宗，廣東54宗。其餘分布在雲南、廣西、天津等省市。

【內地疫情】國家衛健委更新治療方案 輕症集中隔離

【內地疫情】單日新增本土感染破5000宗 主要在吉林

吉林省新冠患者95%以上是無症狀和輕症

吉林省疫情未見緩和，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝表示，吉林省病例主要集中在長春市和吉林市兩地。截至15日上午，吉林省在院病例8201例，其中95%以上的患者是無症狀感染者和輕型病例。當局採取分類救治的措施，將普通型、危重型，以及有年紀較大、基礎性疾病等高風險因素的病例，集中收治在綜合能力比較強的定點醫院；無症狀感染者、輕型病例收治在其他定點醫院以及方艙醫院。

吉林省衛健委副主任張力稱，長春市、吉林市共完成5家方艙醫院的建設，包括長春市1家，吉林市4家；另騰空7家醫療機構，目前全省救治床位為22880張。長春市首個方艙醫院已於15日晚投入使用，首批患者被點對點轉運至此入住治療。

國務院副總理孫春蘭強調，當前吉林疫情防控正處在最吃勁的關鍵階段。要抓住當前疫情防控重點，盯住重點區域和重點人群，制定專項攻堅方案，堅決遏制住疫情蔓延勢頭。另要推動各項措施落實落細，盡快實現動態清零目標。

責任編輯：易燕丹

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