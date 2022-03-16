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市委書記王偉中：深圳面臨外防輸入巨大壓力 防控任務艱巨

社會熱點 12:05 2022/03/16

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深圳疫情升溫，廣東省委副書記、省長、深圳市委書記王偉中昨日（15日）在疫情防控工作會議上表示，深圳作為口岸城市，面臨外防輸入的巨大壓力，防控任務艱巨。

王偉中表示，深圳要堅決果斷科學精準快速有效處置疫情，盡快實現社會面動態清零。全面高效開展核酸篩查，快速精準實施流調溯源，嚴格落實分區分級管控措施，強化區域協同防控，堅決切斷疫情傳播渠道。

【深圳疫情】市政府：存在較高社區擴散風險 仍需進一步嚴防死守

【深圳疫情】「封城」7日3輪全民檢測 怎樣做話你知

他也提到，要堅決築牢「外防輸入、內防反彈」嚴密防線。突出口岸城市疫情防控這個重點，緊盯航空、陸路、水運口岸和人、物、環境同防「四個方向」，進一步強化深港聯防聯控、入境物品和郵件快件防控、打擊偷渡走私等三條防線，堅決阻斷境外疫情輸入渠道。以更高標準、更嚴要求、更實舉措，嚴絲合縫全面強化特殊場所、集中隔離點、醫療機構以及學校等重點場所、重點單位疫情防控，嚴防發生聚集性疫情。

此外，王偉中還到皇崗口岸跨境司機接駁點現場協調指揮中心、援建項目建設現場、便民核酸檢測點調研，聽取口岸疫情防控工作匯報，認真查看接駁流程，詢問供港生活和醫療物資保障情況。

全力以赴支援香港抗擊疫情

他強調，要全力以赴支援香港抗擊疫情和保障對港物資供應，加大水路、鐵路運輸力度，千方百計做好貨源儲備等工作，全力保障香港同胞生活物資和醫療物資供應。

責任編輯：李冰琪

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