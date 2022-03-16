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國台辦：台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別 「棋子」最终是「弃子」

國情動向 12:09 2022/03/16

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俄烏戰事爆發後，兩岸問題也備受關注，大陸國台辦今日（16日）舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，不容任何外來干涉。

稱民進黨當局繳「保護費」是飲鴆止渴的「毒藥」

朱鳳蓮指出，民進黨當局「倚美謀獨」，妄想倚靠外部勢力分裂國家，這是徹底打錯了算盤。從「喀布爾時刻」到「烏克蘭局勢」，越來越多的台灣同胞已經清楚地認識到，美國為了自身利益，一邊火上澆油唯恐天下不亂，一邊隔岸觀火避免引火燒身。

她稱，認識到美國任何時候都以美國利益優先，其對外所作承諾關鍵時刻根本靠不住。認識到民進黨當局為「謀獨」繳納高額「保護費」換來的所謂「保證」，不過是飲鴆止渴的「毒藥」。認識到外部勢力操弄涉台議題，打的是「以台製華」的算盤，犧牲的是台灣民眾的利益，「棋子」最終的命運是「棄子」。認識到民進黨當局一味「抗中」，不僅不能「保台」，反而只會「害台」，只會把台灣進一步推向萬劫不復的深淵。

朱鳳蓮強調，台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉在於兩岸關係和平發展和國家統一，而不是指望什麼外部勢力的「空頭支票」。廣大台灣同胞要看清民進黨當局編織的「倚美謀獨」的騙局，破除其操弄「反中抗中」的魔咒，一起推動兩岸關係重返和平發展的正確軌道，早日解決政治對立，實現台海持久和平，達成國家統一願景。

批美叫囂把台灣打造成「豪豬」 根本是在害台灣

對於美國對台軍售，以及「今日烏克蘭，明日台灣」的聲音，朱鳳蓮說，一段時間以來，一些外國反華勢力沉迷於冷戰思維，打「台灣牌」，叫囂把台灣打造成所謂「豪豬」，破壞兩岸關係，而民進黨的舉動根本是在害台灣，只會將台灣進一步推向災難的深淵。希望廣大台灣同胞認清利害關係，拒絕民進黨當局的欺騙，堅決與「台獨」勢力劃清界限。

美國早前宣布售台約2.46億美元的「野戰資訊通信系統」，預計2025年9月完成，朱鳳蓮說，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，反對美同台進行軍事聯繫等任何形式的官方往來，還稱民進黨當局拿台灣納稅人的血汗錢購買美國軍火，企圖以武謀獨不會得逞。

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責任編輯：蒯宇澄

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