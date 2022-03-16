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劉鶴：積極出台對市場有利的政策 內地香港監管要加強溝通協作

經濟脈搏 13:29 2022/03/16

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國務院副總理、金融委主任劉鶴主持國務院金融委會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議強調，有關部門要切實承擔起自身職責，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策。對市場關注的熱點問題要及時回應。

會議指出，要落實黨中央決策部署，切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。

關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

關於中概股，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。

關於香港金融市場穩定問題，內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作。

會議強調，凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。國務院金融委將根據黨中央、國務院的要求，加大協調和溝通力度，必要時進行問責。

會議指出，金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展。歡迎長期機構投資者增加持股比例。各方面必須深刻認識「兩個確立」的重大意義，堅決做到「兩個維護」，保持中國經濟健康發展的長期態勢，共同維護資本市場的穩定發展。

責任編輯：蒯宇澄

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