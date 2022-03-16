【內地疫情】深圳防疫升級 羅湖等多區禁足2天1次採買

深圳疫情升溫，早前宣布14日起全市公交、地鐵停運，全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，並將開展三輪全民核酸檢測。今日（16日）深圳羅湖、寶安、龍華多區發通告防疫升級，自16日至20日禁足，每戶每兩天一人一次採買。

據深圳新聞網消息，羅湖區通告稱，社區居民嚴格居家，除定時核酸、買菜（每戶每兩天一人一次）外，不能外出，「人不聚集、車不出庫」。倡導居民線上購物，快遞、外賣不得進入小區，實行無接觸配送。繼續開展「一天一檢」核酸篩查。

寶安區通告稱，全區社區小區、城中村、產業園區實行24小時封閉式圍合管理，原則上只保留一個進出卡口，設置門崗24小時值班值守，非本圍合區域內人員謝絕進入。除快遞、外賣、郵政、水電油氣等公共服務行業人員外，全區範圍內禁止電動自行車通行。

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其次，3月16日至3月19日，全區連續四天每日開展一輪全員核酸檢測。此外，快遞、外賣不得進入小區、城中村、產業園區圍合區域，倡導居民線上購物，實行無接觸式配送。確需外出購物的，每戶每2天可安排1人，在嚴格做好個人防護的前提下、實名登記後限時外出，原則上外出時間不超過一小時。

另外，龍華區今日亦發出禁足通告。

責任編輯：李冰琪