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中證監：全力維護資本市場平穩運行（更新版）

經濟脈搏 17:33 2022/03/16

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國務院副總理、金融委主任劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會召開專題會議後，人民銀行、中國銀保監會、中國證監會均會傳達學習會議精神。人行會議要求，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，大力支持中小微企業，堅定支持實體經濟發展，保持經濟運行在合理區間。

銀保監會指出，要加強與香港金融監管部門的溝通協作，支持香港金融市場健康發展。中證監指出，全力維護資本市場平穩運行。

人行行長、金融委辦公室主任易綱召開會議，傳達學習國務院金融委第51次專題會議精神。會議要求，堅決貫徹黨中央國務院決策部署，堅決提高政治站位，堅決落實金融委的工作要求，積極擔當作為，把中央經濟工作會議精神和全國「兩會」部署落到實處。

會議指出，堅持穩中求進，防範化解房地產市場風險，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，促進平台經濟健康平穩發展，提高國際競爭力。進一步加強部門間政策協調，及時回應市場關注的熱點問題，穩定預期，提振信心，保持中國經濟平穩健康發展，共同維護資本市場的穩定發展。

銀保監會：守住不發生系統性金融風險底線

銀保監會黨委書記、主席郭樹清亦召開專題會議，傳達學習貫徹國務院金融委會議精神，會議指出，持續提高監管前瞻性有效性，深入推進銀行業保險業改革開放，著力推動經濟社會高質量發展，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。

要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。要加強與香港金融監管部門的溝通協作，支持香港金融市場健康發展。

會議並強調，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，持續完善「穩地價、穩房價、穩預期」房地產長效機制，積極推動房地產行業轉變發展方式，鼓勵機構穩妥有序開展併購貸款，重點支持優質房企兼併收購困難房企優質項目，促進房地產業良性循環和健康發展。

中證監：保持政策預期的穩定和一致性

證監會亦開會指，將在國務院金融委統一指揮協調下，落實中央經濟工作會議和全國「兩會」部署，主動加強與宏觀經濟管理部門、行業主管部門等方面的溝通協調，保持政策預期的穩定和一致性，助力穩定宏觀經濟大盤和金融運行。

落實政府工作報告各項任務，紮實推進全面實行股票發行註冊制改革，完善民營企業債券融資支持機制，促進創業投資發展。發揮市場內生穩定機製作用，大力推動上市公司提高質量，鼓勵上市公司加大增持回購力度，引導基金公司自購份額。完善有利於長期機構投資者參與資本市場的製度機制，加大對公募基金等各類機構投資者的培育，鼓勵長期投資、價值投資。

進一步推動高水平對外開放，加強內地與香港資本市場的務實合作，共同維護香港市場健康穩定發展。繼續加強與美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議。抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持各類符合條件的企業到境外上市，保持境外上市渠道暢通。繼續支持實體經濟合理融資，積極配合相關部門有力有效化解房地產企業風險，促進平台經濟規範健康發展、提高國際競爭力。

下一步，證監會將按照國務院金融委部署要求，切實提高政治站位，緊扣推動高質量發展的主題，進一步深化、細化各項工作舉措，務求落地見效，全力維護資本市場平穩運行。

劉鶴：積極出台對市場有利的政策 內地香港監管要加強溝通協作

責任編輯：蒯宇澄

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