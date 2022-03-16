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銀保監會：支持香港金融市場健康發展

經濟脈搏 15:33 2022/03/16

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國務院副總理、金融委主任劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會召開專題會議後，人民銀行、中國銀保監會傳達學習會議精神。人行會議要求，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，大力支持中小微企業，堅定支持實體經濟發展，保持經濟運行在合理區間。

銀保監會指出，要加強與香港金融監管部門的溝通協作，支持香港金融市場健康發展。

人行行長、金融委辦公室主任易綱召開會議，傳達學習國務院金融委第51次專題會議精神。會議要求，堅決貫徹黨中央國務院決策部署，堅決提高政治站位，堅決落實金融委的工作要求，積極擔當作為，把中央經濟工作會議精神和全國「兩會」部署落到實處。

會議指出，堅持穩中求進，防範化解房地產市場風險，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，促進平台經濟健康平穩發展，提高國際競爭力。進一步加強部門間政策協調，及時回應市場關注的熱點問題，穩定預期，提振信心，保持中國經濟平穩健康發展，共同維護資本市場的穩定發展。

銀保監會：守住不發生系統性金融風險底線

銀保監會黨委書記、主席郭樹清亦召開專題會議，傳達學習貫徹國務院金融委會議精神，會議指出，持續提高監管前瞻性有效性，深入推進銀行業保險業改革開放，著力推動經濟社會高質量發展，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。

要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。要加強與香港金融監管部門的溝通協作，支持香港金融市場健康發展。

會議並強調，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，持續完善「穩地價、穩房價、穩預期」房地產長效機制，積極推動房地產行業轉變發展方式，鼓勵機構穩妥有序開展併購貸款，重點支持優質房企兼併收購困難房企優質項目，促進房地產業良性循環和健康發展。

劉鶴：積極出台對市場有利的政策 內地香港監管要加強溝通協作

責任編輯：蒯宇澄

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