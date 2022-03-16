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受劉鶴講話提振滬指收升3.5%創指升逾5% 金融股領漲

經濟脈搏 15:55 2022/03/16

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在中國股市大跌之際，國務院副總理、金融委主任劉鶴今日（16日）主持國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。隨後，A股午後探底回升，三大指數收市皆漲，創業板指漲5.2%，券商、銀行大金融板塊強勢領漲。

A股早間高開低走，滬指一度逼近3000點關口，午後大盤探底回升，三大股指皆放量拉升。滬指收報3170.71點，漲3.48%，成交額5223億元（人民幣，下同）。深成指收報12000.96點，漲4.02%，成交額6697億元。創業板指收報2635.08點，漲5.20%，成交額2823億元。

板塊方面，券商、銀行等大金融板塊午後大漲，華鑫股份、華林證券、中銀證券、廣發證券、蘭州銀行等多股漲停。

旅遊股掀漲停潮，板塊指數大漲近8%，曲江文旅、中青旅、凱撒旅業等超20股封板。鋰電等賽道板塊也明顯反彈，鵬輝能源、億緯鋰能、蔚藍鋰芯、融捷股份等多股漲停或漲超10%，寧德時代大漲超8%。

個股方面，個股呈現普漲態勢，兩市超4300股飄紅，下跌個股不足400只。

當日國務院金融委會議指出，在當前的複雜形勢下，統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間，保持資本市場「平穩運行」。

對於近期市場尤為關註的中概股退市風險，會議指出，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。

責任編輯：李冰琪

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