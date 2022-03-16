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內地藝人鄧倫涉偷逃稅或遭全面封殺 商業價值影響幾何

社會熱點 15:53 2022/03/16

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內地男演員鄧倫涉嫌逃稅逾4,700萬元（人民幣，下同），當局決定對其追繳稅款連同罰款合共1.06億元。之後，鄧倫本人及工作室的抖音、微博賬號被全面封禁，多個品牌與其解約，各平台上有關鄧倫的影視作品也陸續下架。有自媒體指出，鄧倫作為演員/藝人在熒幕前營業的職業生涯，恐怕已到此為止。

鄧倫代言涉衣食住行娛各領域

鄧倫2012年出演瓊瑤劇《花非花霧非霧》正式出道，他畢業於上海戲劇學院表演系，2016年憑借《十五年等候候鳥》小範圍出圈，接著在《白鹿原》等大熱門劇里攢路人緣，2018年靠著一部《香蜜沈沈燼如霜》（簡稱香蜜），鄧倫成功躋身當紅演員陣營。憑借香蜜中的表現，鄧倫成內地娛樂圈90後代表小生之一，在福布斯2020年中國名人榜TOP100中排名第34位。

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內地人氣演員鄧倫涉偷逃稅 被追繳及處罰共1.06億元

據內地自媒體「36氪」，香蜜播出後的2019年，鄧倫一年新增17個代言，代言數量甚至一度超過當年的易烊千璽。

其代言金額也在行業內居於前列。曾與鄧倫有過合作的品牌方「華文食品」上市招股書顯示，2019 年4月16日- 2021年4月15日，鄧倫約定擔任「勁仔」品牌形象代言人，兩年的合同總金額為2,178萬元（含稅）——而這還只是單個代言的費用。

各大社交平台已封禁鄧倫賬號

截至偷逃稅事件曝光前，鄧倫仍手握10余個品牌代言，其中既有奢侈品牌寶格麗（Bvlgari），也有洗護品牌雪花秀、歐萊雅、清揚等。從其過往代言的品類上看，產品幾乎涵蓋食品、飲料、美妝、鞋服、小家電、互聯網等衣食住行娛各領域。

此次事件爆發後，雲米和久久丫均已官宣合作終止；雪花秀、清揚、摩可納咖啡、斑布、索菲亞家居、歐萊雅、清揚等品牌官方平台則已搜索不到鄧倫的相關物料。而在看不到的角落，鄧倫所要面臨的賠償金額也不會是一筆小數目。目前鄧倫待播的影視綜作品數量盡管不多，但涉及的投資金額龐大。

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在被封禁之前，鄧倫發布道歉聲明稱，「願意承擔一切責任及後果並願意一如既往地努力積極工作」。報道稱，從隨後各大社交平台封禁其賬號的結果來看，鄧倫作為演員/藝人在熒幕前營業的職業生涯，已到此為止。

責任編輯：尹航

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美妝 社交平台 微博 媒體 表演 抖音 演員 職業生涯

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