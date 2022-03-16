老壇酸菜被爆「土坑」醃製工人用腳踩 統一、康師傅下架封存並致歉

號稱泡在罈子裏、用傳統工藝發酵製作的「老壇酸菜」在內地風行。惟周二（15日）播出的央視「3·15」晚會揭露，內地多間加工企業醃製的酸菜存在食品安全問題，不僅在土坑醃製菜品，工人更直接光腳踩在酸菜上。這些「土坑酸菜」涉及康師傅、統一企業、肯德基等多個品牌。目前，康師傅和統一均就事件致歉，並封存相關酸菜包產品。

據央視財經報道，「3·15」晚會點名湖南插旗菜業有限公司、錦瑞食品有限公司、壇壇俏等老罈酸菜包供應商存在食安問題。其中，插旗菜業是湖南較大的蔬菜再加工企業，為多個知名品牌代加工酸菜製品，也為一些即食麵企業代加工老壇酸菜包，號稱老壇工藝，足時發酵。

企業：自己腌的做出口 土坑產的給國內

不過，該企業的生產負責人透露，插旗菜業有自己的標準化腌制池，從這裏出來的酸菜基本不會含什麼雜質，但都被用來做出口產品；給食品企業代加工的酸菜都是收來的土坑酸菜。

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該負責人表示，「國內的產品到了消費者手裏面，裏面有一點樹葉，有一點纖維，頂多罰你一千（元）兩千（元）。這個如果到國外去了，至少是罰十萬（元）。」他續指，使用土坑酸菜所加工的成品中，可能會含有一些雜質，但經過切碎等多道工序，肉眼很難發現。

而所謂的「土坑酸菜」就是將地裏拉過來的芥菜倒到土坑裏，再加入水、鹽等，用薄膜包上，蓋上土直接醃製3個月。選用的芥菜並不會事先清洗，有些甚至帶着枯萎發黃的葉子。在「土坑」製作酸菜的工人或者穿着拖鞋，或者光着腳，在酸菜上踩來踩去。有的甚至一邊抽煙一邊幹活，抽完的煙頭直接扔到酸菜上。

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除了插旗菜業以外，錦瑞食品有限公司的生產負責人也表示，從農戶那裏收來的土坑酸菜，會經過清洗、罈子七天發酵、切碎等多道工序，原本的一些雜質，肉眼很難發現。

統一、康師傅致歉 採取封存下架措施

加工企業用「土坑酸菜」冒充「老壇酸菜」曝光後，引發廣泛關注。統一企業發布聲明致歉，並表示，湖南插旗公司自2012年12月開始，已不再是統一的酸菜包原料的供應商，同時，統一已於第一時間約談了湖南錦瑞公司的負責人，對相關的酸菜包產品已全部進行了封存，並在市場監管局的參與下一起進行質量檢測。

康師傅亦隨即下架電商旗艦店上的老壇酸菜牛肉面相關產品，並發布聲明稱，湖南插旗菜業有限公司向江門、武漢、西安、新疆共4家工廠提供酸菜，康師傅已終止其供應商資格，取消一切合作，並啟動對相關產品的下架回收，積極配合監管部門的調查與檢測。康師傅稱，再次深表歉意，將繼續加強供應商管理。

此外，插旗菜業的官網上曾顯示「肯德基」為合作夥伴。肯德基則透過微博澄清，插旗菜業並非肯德基的供應商，與肯德基沒有任何關係，已經勒令其馬上撤下官網不實信息。

責任編輯：易燕丹

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