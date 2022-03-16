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【內地疫情】各地嚴控人員出入 有網民下班回家被困兩地交界

社會熱點 16:06 2022/03/16

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內地疫情多地擴散，各地防疫措施嚴格，一網民今日（16日）在微博發帖求助，稱自己住在燕郊往返北京工作，夜晚回家後因防疫措施被困在北京通往燕郊的橋上，進退兩難。

該名為能量少女YMC的微博用戶發帖表示，今日凌晨，因為燕郊的防疫措施禁止人員進出，想返回北京，又因為有彈窗+從燕郊進京，不給進京。所以只能被困在北京——燕郊的橋上，上不去下不來。

 

    點擊圖片放大
    +2

多人被困橋上6個多小時

她提到，橋上還有已經被困了6個多小時的幾個女孩。

該網民分別撥打了110、市政、防疫辦和居委會等電話，均無人接聽，直到早上7點多，居委會在電話裡表示讓她自己想辦法，街道辦則質問她「為何出燕郊工作」以及「出了燕郊為什麼還回來」。

該微博引發了大量關注，點贊數5.5萬，隨後該文遭到禁轉和禁評，評論區被清零，之後被刪除。

無獨有偶，另一個每日往返蘇州無錫通勤的網民，昨日凌晨發帖稱，自己駕車從蘇州上高速前往無錫，出高速路口時，被無錫方面告知要提供48小時以內核酸證明。等到她回頭向蘇州方面查詢時，得到的答覆也是一樣。

該網民稱，自己被困在高速公路，已打電話給交通管理、道路救援、疫情防控、公安等各個部門，但都無法解決問題。最後一直被困在高速路上的車裡。最後評論區有人提供了一個無需核酸可下高速的出口，該網民在被困六個小時之後下了高速。

河南高中生回家被防疫卡點攔截 母女風雪中過夜 官方：不聽勸阻執意返家 （有片）

北京一商家逃避防疫監管將進口標籤換為國產 警方立案偵查

責任編輯：袁瑋婧

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