深圳富士康恢復部分生產 公司：員工在園區內封閉式管理

深圳周一（14日）起「封城」7日，富士康位於深圳各園區（龍華、觀瀾等）早前暫停運營，今日（16日）稱相關園區已恢復部分生產經營，部分員工生活在園區之內，實行「封閉式管理」。

據財新網報道，富士康今日發布聲明稱，根據官方發佈的行業指引，富士康園區嚴格遵循政府防疫政策要求，做好園區內閉環管理及員工健康照護，相關園區已恢復部分生產經營。

富士康稱，部分員工生活、工作、交通都在富士康深圳主要園區內，實行「兩點一線」封閉式管理。

富士康深圳各園區暫停生產 備援廠區已調配降低營運影響

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深圳園區暫定運營影響有限

富士康是全球電子代工龍頭，深圳廠主要負責包括iPhone在內的蘋果電子產品的生產業務。母公司鴻海曾在周一的聲明中稱，公司還有其他備援廠區，已進行必要的生產調配，以降低對公司營運影響。

報道指，目前富士康鄭州、成都園區均正常運營，上述園區是蘋果產品代工的主力園區，深圳園區暫停運營對富士康整體業務的影響有限。富士康鄭州和深圳園區為iPhone兩大生產基地，其中鄭州園區產能占比更高。

報道引述行業分析機構「群智諮詢」副總經理陳軍表示，短期來看，富士康深圳園區暫時停工對蘋果iPhone出貨造成的整體影有限。如僅停工一周，後續生產可以補回損失。

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責任編輯：袁瑋婧