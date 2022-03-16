  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (三) 19:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】南京防疫升級 全市實施小區封閉管理

社會熱點 18:35 2022/03/16

分享：

江蘇南京疫情升溫，「南京發布」微信公眾號消息，南京昨日（15日）發布通告稱，全市實施小區封閉管理，中小學暫停面授課程改為線上教學，3條地鐵線路停運。

通告指，小區實施封閉管理，人員進入小區一律戴口罩、測溫、驗碼。對有物業管理的小區，小區物業公司必須履行疫情防控主體責任，小區原則上只保留一個進出通道。對無物業小區，按照屬地原則，由街鎮組織專門隊伍，落實封閉管理等防控措施。所有外賣、快遞、投遞等一律不得進入小區，實行無接觸配送，在小區出入口指定區域中轉存取。

加強學校防控管理方面，自3月16日起，全市中小學（含中等職業學校、特殊教育學校、外籍人員子女學校、技工學校等）暫停線下教學，各校組織開展線上教學；幼兒園暫停入園，開展線上居家生活指導。

密閉場所方面，全市演藝場所、網吧、影劇院、美術館、博物館、紀念館、文化館（站）等休閑娛樂密閉場所一律暫停營業。

此外，通告提到，鼓勵開展居家辦公。具備條件的園區、樓宇和企業應盡可能采取靈活的辦公模式，實行彈性工作製、居家在線辦公、遠程辦公等方式，最大限度減少人員聚集。

責任編輯：李冰琪

 

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】衛健委：抗原檢測假陽性機率高 一般人不要隨意做
2022/03/15
【內地疫情】衛健委：抗原檢測假陽性機率高 一般人不要隨意做
2月70城樓價按年升2%續創逾六年低 疫情下3月或無「小陽春」
今日
2月70城樓價按年升2%續創逾六年低 疫情下3月或無「小陽春」
【內地疫情】國家衛健委更新治療方案 輕症集中隔離免住院
今日
【內地疫情】國家衛健委更新治療方案 輕症集中隔離免住院
【內地疫情】單日新增逾3000宗本土感染 繼續以吉林佔最多
今日
【內地疫情】單日新增逾3000宗本土感染 繼續以吉林佔最多
【內地疫情】各地嚴控人員出入 有網民下班回家被困兩地交界
今日
【內地疫情】各地嚴控人員出入 有網民下班回家被困兩地交界

你可能感興趣

【內地疫情】衛健委：抗原檢測假陽性機率高 一般人不要隨意做
20:51 2022/03/15
【內地疫情】衛健委：抗原檢測假陽性機率高 一般人不要隨意做
2月70城樓價按年升2%續創逾六年低 疫情下3月或無「小陽春」
今日 10:48
2月70城樓價按年升2%續創逾六年低 疫情下3月或無「小陽春」
【內地疫情】國家衛健委更新治療方案 輕症集中隔離免住院
今日 11:00
【內地疫情】國家衛健委更新治療方案 輕症集中隔離免住院
外賣 彈性工作 疫情 文娛藝術 南京 學校 小學

下一篇文章

【內地疫情】各地嚴控人員出入 有網民下班回家被困兩地交界
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

東莞封控升級 全市小區封閉管理 傳有企業搭數百帳篷就地隔離
東莞封控升級 全市小區封閉管理 傳有企業搭數百帳篷就地隔離
【內地疫情】衛健委：抗原檢測假陽性機率高 一般人不要隨意做
【內地疫情】衛健委：抗原檢測假陽性機率高 一般人不要隨意做
央視315晚會曝光網絡直播亂象：男運營冒充女主播騙粉（組圖）
央視315晚會曝光網絡直播亂象：男運營冒充女主播騙粉（組圖）
【內地疫情】上海：目前沒有封城 也不必封城
【內地疫情】上海：目前沒有封城 也不必封城
內地人氣演員鄧倫涉偷逃稅 被追繳及處罰共1.06億元
內地人氣演員鄧倫涉偷逃稅 被追繳及處罰共1.06億元
鄧倫逃稅品牌割席 這代言人僅當了兩小時
鄧倫逃稅品牌割席 這代言人僅當了兩小時
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款