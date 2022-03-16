【內地疫情】南京防疫升級 全市實施小區封閉管理

江蘇南京疫情升溫，「南京發布」微信公眾號消息，南京昨日（15日）發布通告稱，全市實施小區封閉管理，中小學暫停面授課程改為線上教學，3條地鐵線路停運。

通告指，小區實施封閉管理，人員進入小區一律戴口罩、測溫、驗碼。對有物業管理的小區，小區物業公司必須履行疫情防控主體責任，小區原則上只保留一個進出通道。對無物業小區，按照屬地原則，由街鎮組織專門隊伍，落實封閉管理等防控措施。所有外賣、快遞、投遞等一律不得進入小區，實行無接觸配送，在小區出入口指定區域中轉存取。

加強學校防控管理方面，自3月16日起，全市中小學（含中等職業學校、特殊教育學校、外籍人員子女學校、技工學校等）暫停線下教學，各校組織開展線上教學；幼兒園暫停入園，開展線上居家生活指導。

密閉場所方面，全市演藝場所、網吧、影劇院、美術館、博物館、紀念館、文化館（站）等休閑娛樂密閉場所一律暫停營業。

此外，通告提到，鼓勵開展居家辦公。具備條件的園區、樓宇和企業應盡可能采取靈活的辦公模式，實行彈性工作製、居家在線辦公、遠程辦公等方式，最大限度減少人員聚集。

責任編輯：李冰琪