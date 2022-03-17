【中國經濟】四大證券報評金融委會議：精準發力 提振信心

國務院副總理、金融委主任劉鶴昨日（16日）主持召開國務院金融委專題會議，會議強調，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策；保持中國經濟健康發展的長期態勢，共同維護資本市場的穩定發展。內地四大證券報發表評論文章，其中《中國證券報》文章稱，監管部門釋放的新信號、穩預期儲備的新舉措、強化監管合力的新要求，將維穩資本市場提升到了新高度，有利於改善市場預期，增強投資者信心。

會議維穩信號強烈 增投資者信心

截至今日開盤，A股三大指數大幅高開，滬指漲1.4%，報3215.01點；深成指漲1.9%，報12228.84點；創指漲1.89%，報2684.84點。從板塊上看，房地產板塊強勢領漲。

《中國證券報》評論文章稱，近期，受國內多地疫情散發、俄烏沖突事件、主要發達經濟體貨幣政策轉向等內外部因素綜合影響，A股市場連續下跌，北向資金流出明顯，投資者恐慌情緒蔓延。機構普遍認為，國務院金融委的重磅發聲給市場吃下定心丸，既釋放了築牢政策底、守牢不發生系統性風險底線的政策信號，又強調了堅持發展是第一要務，著力強信心、穩增長的政策取向。

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文章稱，會議的維穩信號強烈，力度加大，將增強投資者信心。而且，信心還將在多策並舉穩預期中得到提振。

從金融委會議內容及相關監管部門此後表態來看，後續的穩預期、穩市場舉措包括且不限於：擴大新增信貸規模、盡快就中美審計監管合作達成協議、支持險資增加資本市場投資、加大權益類資管產品發行力度、鼓勵上市公司加大增持回購力度、引導基金公司自購份額等。政策儲備充足及其有序落地，無疑將大大緩解投資者恐慌情緒，增強投資信心。

分析師：預計後續降息的概率會進一步上升

另據路透社報道，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，會議釋放管理層高度重視一季度經濟信號，穩增長仍是政策重心，貨幣政策需要主動作為，預計貨幣政策有望適度發力，推動信貸適度擴張。同時釋放房地產穩字當頭信號。

中國民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文認為，金融委會議要求貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，預計後續降息的概率會進一步上升。

此外，《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》亦發表文章指，來自資本市場一線的金融機構、上市公司、業內專家進行了解讀，認為本次專題會議在十分敏感的時間窗口，釋放了穩預期、穩市場、穩發展的積極信號。

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責任編輯：尹航

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