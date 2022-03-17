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內地昨增2432本土感染 孫春蘭吉林調研：用最短時間社會面清零

社會熱點 10:35 2022/03/17

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內地昨日（16日）新增2432宗新冠肺炎本土感染個案，包括1226宗確診病例、1206宗本土無症狀感染，新增感染個案連續兩日下降。

3月以來，內地本輪疫情感染據報已超過兩萬宗，Omicron變種引起的疫情還未止。吉林是疫情重災區，國務院副總理孫春蘭到吉林省調研時，要求用最短時間實現社會面清零。

本輪感染逾兩萬宗

據國家衛健委通報，昨日新增1317宗新冠確診病例。本土確診佔1226宗，其中吉林省742宗、福建99宗，廣東83宗，其餘在遼寧、天津、河北、山東、浙江、陝西、黑龍江、甘肅、上海、廣西、江蘇、北京、重慶、貴州、安徽及江西。

昨日再多1206宗本土無症狀感染，吉林省415宗、河北178宗、上海150宗、山東96宗、廣東70宗，其餘在江蘇、福建、雲南、廣西、黑龍江、安徽、甘肅、天津、內蒙古、浙江、重慶。

新華社報道，孫春蘭13日至16日到吉林省調研指導疫情防控工作，強調要進一步把握防控的思路重點，咬緊牙關持續奮戰，集中資源破除堵點，從嚴從緊、抓細抓實落實各項防控措施，切實提升阻斷疫情傳播的速度和力度，用最短時間實現社會面清零。

目前，制約吉林省疫情防控的瓶頸問題基本得到解決，各項防控措施正在加緊推進。孫春蘭指出，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷。要繼續組織好全員篩查，科學開展核酸和抗原檢測，力求做到「四早」「四應」。

至於繼續「封城」的深圳、東莞，疫情持續，其中深圳昨日新增71宗本土確診病例、20宗本土無症狀感染；東莞再多7宗本土確診、45宗無症狀感染。

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責任編輯：林佩怡

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