美FCC以國安為由再撤銷兩家中資電信商牌照

美國聯邦傳播委員會（FCC）昨日（16日）以「安全威脅」為由，吊銷中國國營「太平洋網路」（Pacific Networks）與其全資子公司「信通」（ComNet）提供美國電信服務的電信牌照。

據路透報道，FCC以4比0表決通過撤銷2001年對這兩家公司發出的牌照，這是美國主管機關以國安關切為由禁止中國電信業者進入美國的最新舉動。

美國先前吊銷中國電信集團（China Telecom）與中國聯合通信公司（China Unicom）牌照，而FCC現在給太平洋網路與信通60天時間切斷服務。

FCC在聲明中說：「這兩家公司由中國政府持有與控制，引發相當大的國安與執法風險。」聲明還說，北京可能監控或干擾美國通訊。

▲ 美FCC再以國安理由撤銷兩家中資電信公司服務牌照

此外，FCC今年1月以國家安全問題為由，撤銷了對中國聯通美國子公司提供美國電信服務的牌照。

委員會去年10月也撤銷了中國電信美洲公司的牌照。中國電信之後入稟美國法院，希望能推翻FCC的這項決定，但法院最終駁回推翻FCC決定的申請。

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責任編輯：李冰琪