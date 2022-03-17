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美FCC再撤銷兩家中資電信商牌照 商務部：美應立即停止無理打壓（更新版）

經濟脈搏 15:34 2022/03/17

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美國聯邦傳播委員會（FCC）昨日（16日）以「安全威脅」為由，吊銷中國國營「太平洋網路」（Pacific Networks）與其全資子公司「信通」（ComNet）提供美國電信服務的電信牌照。

15:34更新商務部回應

商務部發言人高峰回應，美方繼續泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國電信企業，違反最基本的非歧視和公平競爭原則，違反公認的國際經貿規則，擾亂正常的市場秩序，損害中國企業和包括美國用戶在內的消費者合法權益，中方對此堅決反對。

美方應立即停止對中國企業的無理打壓，立即停止將經貿問題政治化的錯誤做法，為包括中國企業在內的各國企業在美經營創造一個公平、穩定的市場環境。中方將采取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

據路透報道，FCC以4比0表決通過撤銷2001年對這兩家公司發出的牌照，這是美國主管機關以國安關切為由禁止中國電信業者進入美國的最新舉動。

美國先前吊銷中國電信集團（China Telecom）與中國聯合通信公司（China Unicom）牌照，而FCC現在給太平洋網路與信通60天時間切斷服務。

FCC在聲明中說：「這兩家公司由中國政府持有與控制，引發相當大的國安與執法風險。」聲明還說，北京可能監控或干擾美國通訊。

美FCC再以國安理由撤銷兩家中資電信公司服務牌照

此外，FCC今年1月以國家安全問題為由，撤銷了對中國聯通美國子公司提供美國電信服務的牌照。

委員會去年10月也撤銷了中國電信美洲公司的牌照。中國電信之後入稟美國法院，希望能推翻FCC的這項決定，但法院最終駁回推翻FCC決定的申請。

【中美角力】美制裁逾40間中企 京批無理打壓到歇斯底里地步（第四版）

【烏克蘭局勢】駐美大使秦剛反駁「默許」俄烏沖突：中方不可能知情不勸阻（第二版）

責任編輯：李冰琪

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