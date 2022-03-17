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張文宏談未來抗疫 要有這三種「武器」

社會熱點 11:34 2022/03/17

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上海疫情升溫，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏解讀新版新冠診療方案。他談到抗疫要有3個「武器」：一、疫苗的充分註射；二、要有有效的抗病毒藥物和其他藥物，包括中醫藥等支撐；三、有非常充足的醫療冗余度。

當日張文宏出席上海疫情防控工作記者會。對於內地剛剛公佈的新版診療方案，出院標準和隨後隔離管理要求也都有調整。張文宏表示，與50至60位感染傳染病領域專家討論該新版診療方案，專家們均認為該版本位目前所有版本中最科學、最好的。

上海疫情升溫

新版診療方案下調了病毒CT值，外界關注病毒究竟低到多少才沒有傳染性。張文宏解釋，將CT值從40下調至35，可以科學縮短病例住院時間，並保證充分冗余度，做出這樣一個重大決定非常不容易。

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對於出院後的管理，張文宏稱，一般認為隔離越久越安全，但是制定出院後管理這方面的方案，需要進行科學制定。現在定下來7天，7天必須有充足科學依據，當病毒載量到了一定低程度以後，就不再具有傳染性了，居家7天再做一次核酸檢測符合病毒很低的水平就可以了。                                            

還有一個是醫療機構裏重點討論分層救治、分層治療。張文宏表示，按照輕症、重症還有高危因素進行分層，輕型、普通型都要進行分層，輕症病人和無病徵的人會隔離在指定具有醫療條件的隔離點進行觀察，留出更多醫療資源救治重症病人。分層管理的方式會對醫療資源的優化，達到醫療資源冗余度的提升。

責任編輯：李冰琪

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