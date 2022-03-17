在日華人親歷7.4級地震：震感強烈持續1分鐘 晃到想吐（組圖）

據中國地震台網消息，中國地震台網正式測定，昨（16日）晚10時36分在日本本州東岸近海發生7.4級地震，震源深度10公里。中國駐日大使館表示，震後暫未收到中國公民傷亡報告。有在日華人憶述，東京震感強烈，持續約1分鐘，「晃到想吐。」

日本7.4級地震震中位於海域，距離陸地約80公里，距離東京約291公里。中國駐日使館發通報稱，地震發生後，駐日本使館立即啟動應急機制。經多方面了解，截至今日（17日）早上9時，暫未收到中國在日僑胞在地震中出現傷亡情況報告。另提醒廣大在日僑胞特別是居住在震源地附近同胞，高度警惕餘震發生並防範滑坡等次生災害。

在日華人：地震後家中停電

據央視新聞報道，一名在日華人表示，地震時東京震感強烈，持續約1分鍾左右。「頭非常暈，有種坐船的感覺，晃到想吐。地震造成東京多地停電，我家附近有警笛聲響起，但不確定是否為救護車、消防車或警車。」

《極目新聞》引述另一名在日本琦玉縣工作的華人稱，地震時感受到強烈的震動，開始幾十秒震感並不強烈，後面就是劇烈的搖晃，感覺頭暈，緊接著聽見街邊有救護車疾馳而過的聲音。

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另外，正在茨城縣的華人表示，這次地震震感太強，持續的時間亦比之前長，「此前地震感覺左右晃動，這次地震感覺像是打地樁時『凸凸凸』一樣的晃動。」她續指，震後家中已經停電，但所住的樓房比較堅固，晚上還是會住在停電的家裡。

旅日華人：仿佛重回「3·11大地震」

本次地震導致多幢建築物損毀，公路出現裂痕。日本當局一度向福島和宮城縣發出海嘯警報，警報於17日早上已經解除。

據《環球時報》報道，福島華僑華人總會副會長兼事務局長、日本華婦聯東北分會（日本東北華婦聯）會長王伶表示，地震發生時她正在家整理工作資料，這次地震震感強烈、持續時間長，和11年前的「3·11大地震」特別像，特別害怕。好在這次沒有引發劇烈海嘯，傷亡情況沒有「3·11」嚴重。當地華人有出現店鋪受損的情況，但人身都是安全的。

宮城縣仙台華僑協會會長李研也表示，大家基本上都是家裡被震得一片狼藉，但沒有收到人員傷亡的信息，暫時對生活沒有太大影響。目前大地震已經結束，雖然不斷有余震，但震感不算強烈。目前，已經和使領館方面取得聯繫，「我們這邊也提醒當地華僑華人注意安全，警惕火災，同時保持通訊暢通」。

責任編輯：易燕丹

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