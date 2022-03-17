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【中美角力】美起訴5人 涉為中國跟蹤監視在美異見人士

國情動向 13:10 2022/03/17

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中美關係持續緊張，美國司法部周三（16日）宣布起訴5人，涉嫌為中國跟蹤、監視及騷擾在美的異見人士，其中3人已被拘留，兩人在逃。

5名被告包括已被捕的Fan “Frank” Liu、Matthew Ziburis、Shujun Wang，至於在逃的林啟明（音譯）、孫強（Qiang “Jason” Sun）為中國公民。

美國司法部將結束「中國行動計劃」  華春瑩：早就該廢除

美指中國情報人員經濟間諜罪成 京：指控純屬捏造

美國司法部稱，5名被告涉嫌「跨國打壓」計劃，以針對對中國持批評態度的美國居民。司法部國家安全部門負責人Matthew Olsen表示，這是對手用來破壞美國民主、經濟和體制的一系列策略的一部分，「這不僅對美國人民構成威脅，對世界各地尋希望使其表達自由和反抗獨裁基本權利的人民也是一種威脅」。

其中，一名被針對的是美國國會議員候選人。據美國司法部信息，有被告曾向美國私家偵探提出，製造政治醜聞，甚至提議襲擊，指不希望他在6月的初選中當選。

法庭文件沒有披露該候選人的身份。美媒報道稱，這人似乎是前八九學運領袖熊炎，他去年宣布參選紐約州國會議員。熊焱向傳媒表示，聯邦調查人員沒有聯繫過他，此前他也不知道中方會對他的參選感興趣。

在另一宗案件，Shujun Wang被指曾幫助成立一個民主組織，再利用其地位，收集有關著名活動人士、異見人士和人權領袖的信息，並交給中方。另一名劉姓被告，被指涉及計劃收集並公布異見人士的個人信息，以對他們進行詆毀。

值得一提的是，美國司法部上月曾表示，將結束旨在打擊中國間諜活動和竊取知識產權的「中國行動計劃」，稱需要用更廣泛的方法應對威脅。中國外交部曾指，所謂「中國行動計劃」是美國上屆政府的「遺毒」，早就應該廢除了，並促美方停止渲染所謂中國威脅。

責任編輯：林佩怡

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