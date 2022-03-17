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深圳：部分重點區社會面動態清零 將精準評估有序組織企業復工

社會熱點 13:48 2022/03/17

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深圳昨日（16日）新增91宗新冠肺炎本土感染個案，市政府副秘書長黃強表示，部分重點區域已經率先實現社會面動態清零，並將分區分類有序組織企業復工復產。

深圳周四（17日）舉行疫情新聞發布會，黃強指出，目前深圳‍‍全民核酸檢測工作進展順利，絕大部分病例在封控、管控區和集中隔離點‍‍核酸篩查中發現。社會面新發現的病例數明顯下降，連續兩天‍‍均為個位數。

他又稱，部分重點區已經率先實現社會面動態清零，坪山、‍ ‍光明、大鵬等區近日來未發生新的疫情，全市生活物資供應充足、‍ ‍物價穩定，疫情防控總體形勢趨穩可控。

不過，他指出目前全市每日新增病例數依然處於相對高位，‍‍個別封控區、管控區、重點場所、城中村還有散發疫情，深圳面臨的疫情輸入‍‍和反彈風險仍在，疫情防控工作絲毫不能放鬆懈怠。

多措並舉解決資金、原材料供應等問題

對於防疫措施的升級，企業生產經營受到一定影響，黃強表示，‍‍目前疫情防控形勢積極向好，將科學研判、精準評估，‍‍在做好疫情防控工作的前提下，分區分類有序組織企業復工復產。

同時，加大企業服務力度，指導督促企業做好廠區車間消毒、員工體溫檢測、食堂通風分餐等防疫工作，多措並舉解決用工、資金、原材料供應等實際問題。

另外，部分外賣騎手帶著被子帳篷「跑單」，夜晚在戶外過夜無法回家，引發社會關注。黃強表示，快遞人員在內的所有來深建設者，為疫情防控作出重要貢獻，已要求相關部門開放部分校舍或應急場所，協調服務驛站或酒店，‍‍為他們工作休息提供暖心服務。

深圳富士康恢復部分生產 公司：員工在園區內封閉式管理

【內地疫情】深圳防疫升級 羅湖等多區禁足2天1次採買

責任編輯：林佩怡

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