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央視曝光「土坑酸菜」湖南4名幹部因食安監管不力被追責

社會熱點 14:14 2022/03/17

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近日內地「土坑酸菜」事件引發關注。央視日前在「3·15晚會」上，曝光湖南岳陽華容縣、君山區插旗菜業、壇壇俏食品等5家企業酸菜生產相關質量問題後，兩地黨委政府高度重視，迅速展開執法、調查工作，並對4名存在監管不嚴、履職不力等問題的食品安全監管負責人進行追責問責。

華容縣委常委會研究決定，對華容縣市場監督管理局局長何芳給予停職檢查處理，對華容縣市場監督管理局分管食品安全工作的黨委委員、副局長徐育軍給予免職處理。

君山區委常委會研究決定，對君山區市場監督管理局黨委書記、局長萬越給予停職檢查處理，對君山區市場監督管理局分管食品安全工作的黨委委員、副局長戴中華給予免職處理。

市監部門封存產品 責令停產停業

另據市場監管總局通報，央視「3·15晚會」曝光問題後，湖南省市場監管部門連夜對「土坑酸菜」曝光地岳陽市君山區和華容縣涉事企業進行執法檢查。對涉案企業依法立案，所有原料、半成品以及成品全部就地封存，責令停產停業，控制相關人員，對已外銷產品啟動追溯召回措施。

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內地傳媒紅網時刻消息稱，華容縣領導帶隊，縣市場監督管理局、公安局出動執法人員，到達華容縣插旗菜業和錦瑞食品有限公司，認真排查整治，責令停產整頓，封存全部產品，啟動立案調查。

老壇酸菜被爆「土坑」醃製工人用腳踩 統一、康師傅下架封存並致歉

隨後連夜召集縣內30多家醬醃菜企業負責人召開整治大會，通報情況，要求所有企業開展自查自糾，立行立改，並宣布對華容縣醬醃菜行業開展地毯式排查，對查出的問題頂格處理，決不姑息；同時進一步加強市場監管、群眾監督、輿論監督的作用，規範企業生產經營活動，促進行業自律，提升產品質量，確保醬醃菜行業安全、規範、健康、有序發展。

插旗菜業董事長致歉：深感慚愧

據央視財經報道，涉事企業從標準化醃製池醃出來的酸菜，是用作加工出口產品；老壇酸菜包裏的酸菜則是從外面收購而來「土坑酸菜」。在醃製酸菜的土坑中，工人穿著拖鞋或赤著腳直接站在酸菜上，甚至把煙頭扔在酸菜上。

湖南插旗菜業有限公司董事長嚴欽武16日受訪時向消費者致歉：「我錯了，深感慚愧，向廣大消費者道歉。在今後接受檢查，整改到位。」

責任編輯：易燕丹

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