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4歲女童無核酸證明耽誤就醫亡 吉林宣布開通「就醫綠色通道」（組圖）

社會熱點 14:16 2022/03/17

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內地疫情反彈，吉林省目前為全國疫情重災區。吉林4歲女童3月11日於吉林省長春市農安縣人民醫院就醫，在等待核酸檢測結果期間，疑因沒有得到及時救治而發病身亡，據內媒報道，家屬回應，已經達成和解，醫院已處理相關人員。

對此，吉林省衛生健康委副主任張力17日表示，吉林省將為老年人、兒童、孕產婦、急危重症患者開通綠色通道，堅決保障好疫情防控期間群眾正常的就醫需求。

據「健康界」報道，醫院出具的死亡醫學證明（推斷）書上顯示：該女童的直接死亡原因為「呼吸、心跳驟停」，引起疾病為「急性喉炎」。

報道指，3月11日，因喉炎問題，女童的家長帶著孩子前往吉林省長春市農安縣人民醫院就醫，期間根據要求做了核酸檢測。但從14點21分於16點40分兩個小時等待期間，家長發現孩子情況不對向醫生求救，根據醫護人員的指示，帶著孩子在五官科、發熱門診、過渡病房等幾個地點來回移動，卻始終沒有得到確實的救治。

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當日16時50分，經搶救醫生宣佈小婉君已無生命體徵，「經會診後，患者已臨床死亡」。在家屬要求下醫生繼續搶救，17時46分，醫生宣佈小婉君臨床死亡。

事件發生後，吉林省衛健委宣布開通「就醫綠色通道」。張力稱，吉林省將為老年人、兒童、孕產婦、急危重症患者開通綠色通道，堅決保障好疫情防控期間群眾正常的就醫需求。

責任編輯：李冰琪

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