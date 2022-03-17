滬指收漲1.4%站穩3200點 地產股全天強勢

昨日國務院金融委會議和財政部對於房地產稅的表態，提振市場信心。A股今日收漲，滬指漲1.4%，報3215點，房地產、半導體、新冠藥板塊漲幅居前。

周四兩市高開高走，早盤滬指漲超2%，創指漲超4%，半導體、光刻膠概念股掀漲停潮，食品飲料、白酒等大消費板塊走強。午後指數高位盤整，漲幅略有收窄，成交額放量突破1.2萬億，北向資金流入超90億元，券商股異動拉升，醫藥股午後掀漲停潮，新冠藥物、中藥、CRO等各分支均大幅走強。

截至收市，滬指漲1.4%，報3215點；深成指漲2.41%，報12289點；創業板指漲2.87%，報2710點。兩市合計成交12754億元。

從板塊上看，幾乎所有板塊都上漲，醫藥生物、房地產、建築材料等板塊漲幅靠前。

路透社引述光大證券國際證券策略師伍禮賢稱，現在內地和美國的談判進展暫時比較順利，所以在某種程度上消除了投資者對中概股退市的隱憂，導致股市最近出現較強漲勢。

他並指，目前滬指的反彈相對之前的跌幅來說，相對較合理和健康。滬指在未來幾天有進一步向上的動力，短線預期有機會挑戰3350點的位置。在經過這兩天的反彈後，可看到現在投資者的情緒有所修復，信心呈現較大改善。

【中國經濟】四大證券報評金融委會議：精準發力 提振信心

中證監：全力維護資本市場平穩運行（更新版）

國務院副總理、金融委主任劉鶴昨日（16日）主持召開國務院金融委專題會議，會議強調，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策；保持中國經濟健康發展的長期態勢，共同維護資本市場的穩定發展。資本市場一線的金融機構、上市公司、業內專家進行了解讀，認為本次專題會議釋放了穩預期、穩市場、穩發展的積極信號。

同日，財政部明確，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。分析人士認為，當前下行的經濟形勢和地產市場風險是促使這項改革暫停的關鍵觸發點，監管表態為市場吃下定心丸，有利於平穩市場預期。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道