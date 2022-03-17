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內地油價或迎六連漲 多地加油站排長龍

經濟脈搏 15:35 2022/03/17

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新一輪國內成品油調價窗口，將於今日（17日）午夜開啟，普遍預計將迎來油價「六連漲」。多地加油站近日大排長龍，不少司機說「師傅，加滿」，杭州更有加油站已告示汽油售罄。

過去半個月，國際油價「過山車」，近日已從高位回落。北京燃氣研究院副院長白俊表示，主要是俄烏衝突、經濟金融制裁與反制裁、地緣政治博弈、通脹和加息預期等因素造成市場心態脆弱，投資者情緒不穩，市場風險溢價波動較大。

恐致通脹水平上升

卓創資訊分析師桑瀟判斷，供需緊平衡仍是近期油市的有力支撐，市場對地緣風險、對供應預期的憂慮情緒，將繼續主導油價的高波動性。後期美聯儲加息等貨幣緊縮政策，也將對油市形成不可忽略的影響。

中國能源問題專家劉滿平指出，國際油價上漲直接增加中國原油進口成本，進而影響到產業鏈下游的成品油和化工原料，而且還將抬高諸多行業的原材料成本，並通過生產鏈傳導至消費端，導致通脹水平上升。

3月17日24時，新一輪國內成品油價格調整窗口將開啟。據卓創資訊測算，屆時汽柴油價格預計創2013年3月26日新版定價機制以來最大漲幅。

據預測計算，北京目前92#汽油價格為8.05元、95#汽油價格為8.56元；本輪上調後，將分別上漲至8.64元、9.18元。以油箱容量在50L的私家車為例，加滿一箱92#汽油將較之前多花29.5元。

在昨夜，北京的加油站內仍是車流不息，有龍近百米長，還有車輛不斷駛來。職員表示，很多車主誤認為是3月17日0時漲價，紛紛趕來加油，並稱「從晚上7點開始，來加油的車就開始排隊了，我們四個人根本忙不過來。」

說，即使得知當晚油價不會調整後，大部分司機表示不後悔，有的士司機稱，「當驚弓之鳥沒什麼不好，能省則省，早加早踏實。」

在合肥，昨晚亦有車龍等後等待加油，現場聽到最多的一句：「師傅，加滿！」

廣東佛山市區多個加油站，昨日下午已有車輛排隊加油。部分受訪車主表示，為應對油價上漲，接下來可能減少非必要的開車出行，多選擇公共交通出行。

中國2月CPI持穩 俄烏衝突下面臨通脹上升壓力

責任編輯：林佩怡

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