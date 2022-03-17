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烏克蘭國營媒體：中國大使承諾向烏提供政治及經濟支援

國情動向 15:44 2022/03/17

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中國駐烏克蘭大使范先榮與烏方官員會面，范據報承諾不會攻擊烏克蘭，相反會提供政治和經濟上的支援，他強調中國在當前局勢下會採取負責任的行動。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報道，范先榮15日與利維夫州州長會面，他提到中烏是戰略夥伴關係，中國對烏克蘭人民來說是友好國家，「作為大使，我能負責任地表示，中國對烏克蘭來說永遠是友好的力量，不論經濟還是政治上...我們會尊重烏克蘭人民選擇的道路，因為這是每個國家的主權權利。」

中國永遠不會攻擊烏克蘭，並會提供支援，尤其在經濟層面上...中國已準備好幫助烏克蘭發展。在當前形勢下，中國會採取負責任的行動。（China will never attack Ukraine, we will help, in particular in the economic direction...We are ready to help you develop. In this situation, which you have now, we will act responsibly. ）

報道又指，利維夫州州長感謝范先榮支持烏克蘭對抗侵略者，並談到當地防禦、人道主義援助等情況。但有關消息未見於中國駐烏克蘭使館的網站。

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責任編輯：陳建錫

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