中美戰機東海近距離接觸 美軍司令：殲-20飛得相當專業

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美國太平洋司令部空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）在一場綫上討論中表示，美國F-35戰鬥機近期曾與中國殲-20戰鬥機，在東海上空近距離接觸。他未有透露具體地點、時間和發生次數，但稱讚殲-20飛得相當專業，又提到空警-500預警機將發揮重要作用。
據「飛行國際」（FlightGlobal）網站報道，威爾斯巴赫出席美國空軍協會（AFA）米切爾航空航天研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies.）一場綫上討論時，談及中國新型戰鬥機的作用，表示「現在斷言他們打算用殲-20做什麼，還為時尚早。我們目前看到的是殲-20正在執行制空任務。」
威爾斯巴赫稱，「我們注意到，他們把殲-20飛得非常好。我們的F-35戰鬥機最近在東海與殲-20進行了相對接近的接觸——並不是交鋒（engagement），殲-20所屬的指揮和控制體系讓我們印像深刻。」
他續指，殲-20飛得相當專業，「至於他們打算用殲-20做什麼，或許它會像能夠執行多種任務的F-35，或許更像定位於爭奪空中優勢F-22，現在確切地講出它還為時過早。」
此外，威爾斯巴赫還談到空警-500預警機，稱這款預警機發揮了重要作用。他說：「他們的一些超遠程空對空導彈得到了空警-500的協助。如何打斷這種超視距殺傷鏈（Kill Chain），是我非常感興趣的事情。」
FlightGlobal報導稱，威爾斯巴赫此番言論是在暗示，空警-500可能會在戰鬥中為中國戰鬥機識別和分配目標，引導戰機發射霹靂-15等遠程空對空導彈。
責任編輯：易燕丹
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