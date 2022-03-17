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2022胡潤富豪榜 財富下降最多的前10名企業家中國佔9名

社會熱點 16:08 2022/03/17

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胡潤研究院於今日（17日）發布《2022胡潤全球富豪榜》，特斯拉執行長馬斯克以身價人民幣1.29萬億元連續第二年成為世界首富，比去年增長4%。榜單中財富下降最多的前10名企業家，中國佔9名。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，雖然疫情還沒有結束，加上俄烏戰爭的影響，今年落榜了300多人，相當於一天一人，但隨著全球數位經濟的發展，加上科技創新，以及通貨膨脹，還是有近500人新上榜，全球身價10億美元的企業家總人數再創歷史新高，達到近3400人。

內地以1133位10億美元級企業家蟬聯第一，比去年增加75人，其次是美國的716位，增加了20人。中國和美國佔世界的55%。印度排名第三，有215位，增加了38人。英國超過德國，以150位排名第四。不過在落榜人數337人中也以內地最多，達160人，其次是美國的32人，俄羅斯13人。

在內地富豪榜部分，字節跳動創辦人張一鳴從去年的第五名上升至第二名，但他的財富保持不變，為人民幣3400億元；寧德時代的曾毓群從去年的第11名上升至第3名，財富增長了人民幣1000多億元，達到人民幣3350億元。

「二馬」第一次都跌出內地富豪前三名

此外，去年排名第二的騰訊董事長馬化騰財富減少了人民幣1500億元，以人民幣3300億元位列第四。去年第三的黃崢財富減少了人民幣3000多億元，以人民幣1,450億元排名第26位。去年第四的馬雲財富減少了人民幣1000多億，以人民幣2350億元位列第五。2015年以來，「二馬」第一次都跌出內地富豪前三名。

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胡潤介紹，從今年財富增長較快的企業家來看，他們主要來自「雙碳」政策利好的新能源行業、生物科技行業、奢侈品行業、半導體行業、軟件與服務行業等；而今年財富下降較多的企業家主要來自中國的互聯網行業、房地產行業、教育行業、電子煙行業與俄羅斯的企業家等等。

胡潤研究院也指出，雖然俄烏戰爭和新冠肺炎疫情對經濟造成了影響，但全球10億美元級企業家的總財富仍比去年增長4%，達到人民幣96萬億元。

責任編輯：李冰琪

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