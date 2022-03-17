俄烏局勢令中方陷入尷尬？趙立堅：中國立場光明磊落

對於在俄烏衝突中，中方立場被指越來越陷入尷尬，中國外交部發言人趙立堅周四（17日）表示，中國的立場光明磊落、公正客觀，無可非議。

在外交部例行記者會上，有記者問到，中方一直強調在俄烏衝突中保持中立，但有評論認為隨著局勢發展，中方立場越來越「不舒服」，陷入尷尬。

趙立堅回應稱，已經多次就烏克蘭問題闡述中方立場。他說，中方的立場的確同少數國家的立場不一樣。中國的立場光明磊落、公正客觀，無可非議。

他續說，真正令人感到「不舒服」的，是那些自以為贏得冷戰，可以獨霸天下的國家；是那些無視他國關切、持續五輪推進北約東擴的國家；是那些四處對外發動戰爭，卻又指責別國好戰的國家；「是那些我聽說對俄羅斯的貓、俄羅斯的狗、俄羅斯的樹都要制裁的國家」。

「我還聽說，柴可夫斯基的《天鵝湖》也被禁演。柴可夫斯基是著名作曲家，他已經死了100多年，他又何罪之有？《天鵝湖》是世界舞蹈藝術佳作，《天鵝湖》又何罪之有？」趙立堅反問道。

商務部：中方將繼續與俄烏開展正常經貿合作

另外，俄烏戰事後，中國與俄羅斯的經貿關係備受關注。中國商務部發言人高峰周四表示，中方將繼續本著相互尊重、平等互利的原則，與俄羅斯和烏克蘭開展正常的經貿合作。

對於美國表示，將提防可能試圖繞過對俄制裁的中國半導體企業，又警告中國幫助俄羅斯規避制裁將面臨後果，中國商務部回應稱，中方反對任何形式、沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄。

商務部強調，實施經濟制裁不僅無法解決安全問題，還會傷害相關國家民眾正常生活，擾亂全球市場，使本已放緩的世界經濟雪上加霜。中方將採取必要措施，維護中國企業的正常貿易利益和合法權益。

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責任編輯：林佩怡

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