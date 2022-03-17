商務部：中方將繼續與俄烏開展正常經貿合作

俄烏戰事後，中國與俄羅斯的經貿關係備受關注。中國商務部發言人高峰周四（17日）表示，中方將繼續本著相互尊重、平等互利的原則，與俄羅斯和烏克蘭開展正常的經貿合作。關於中俄、中烏的貿易數據，有關部門已經發布。

對於美國表示，將提防可能試圖繞過對俄制裁的中國半導體企業，又警告中國幫助俄羅斯規避制裁將面臨後果，中國商務部回應稱，中方反對任何形式、沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄。

商務部強調，實施經濟制裁不僅無法解決安全問題，還會傷害相關國家民眾正常生活，擾亂全球市場，使本已放緩的世界經濟雪上加霜。中方將採取必要措施，維護中國企業的正常貿易利益和合法權益。

另外，高峰表示，今年前兩個月，中歐貿易繼續保持良好發展勢頭，按年增長14.8%，達到1371.6億美元。

他指出，中國和歐盟互為重要貿易夥伴，雙方經濟互補性強，合作領域廣，發展潛力大。中方願同歐方一道，積極推動貿易投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，共同把中歐經貿合作的蛋糕越做越大、越做越好，造福雙方企業和民眾。

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責任編輯：林佩怡

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