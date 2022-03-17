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薩德事件後連年虧損 南韓巨企樂天將關閉中國總部

國情動向 17:02 2022/03/17

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南韓五大財閥之一的樂天集團今年內將關閉位於上海的總部，將業務轉到東南亞。樂天曾致力進軍中國市場，但薩德事件後因官方的「限韓令」虧損至今。

內媒引述據韓媒報道，該集團相關負責人證實，集團從去年底開始討論清算，預計今年上半年完成行政手續及關閉中國總部，隨後加大投資東南亞地區國家。據企業資訊平台「天眼查」顯示，其公司狀態已出現註銷備案，原因為決議解散。另外，樂天還考慮出售停滯4年的瀋陽樂天世界，出價100億元人民幣。

樂天1994年進入中國，旗下樂天瑪特、樂天百貨等均在中國成立合資企業，至2012年在上海設立了中國總部。在早前的韓流文化推波助瀾下，樂天加快布局樂天瑪特、樂天百貨、樂天綜超、樂天便利店，並通過收購其他零售企業壯事業版圖。高峰期，樂天瑪特在中國曾開設逾百家分店，主要在華東地區。

樂天是最早進入中國市場的外國零售業巨頭之一。

至2016年，南韓允許美國在境內部署薩德導彈防禦系統，中韓關係跌入谷底，中國政府大幅削減赴韓旅行團的數量，南韓的企業、產品，甚至劇集都受不同程度抵制。樂天集團因將旗下高爾夫球場移交南韓國防部作為薩德的部署地點，成為中國官方及民間輿批評的首要目標，其中國業務也開始走下坡。

據樂天集團的財報顯示，僅2017年，樂天瑪特在中國的虧損額達到2,680億韓圜，即約14億元人民幣。樂天百貨在中國市場業務逐年虧損，分店數量有減無增。樂天瑪特和樂天百貨2018年宣布離開中國，樂天七星飲料、樂天製果等食品公司則於2019年撒離。

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責任編輯：陳建錫

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