國家發改委：暢通這類落戶渠道 加強住房供應保障

內地穩樓市之際，國家發改委周四（17日）印發《2022年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》，提到各類城市要根據能力和需求，暢通在本地穩定就業生活的農業轉移人口舉家進城落戶渠道。城區常住人口300萬以下城市，落實全面取消落戶限制政策。同時，加強住房供應保障。

任務提出，堅持把推進農業轉移人口市民化，作為新型城鎮化首要任務。首先要持續深化戶籍制度改革，各類城市要根據資源環境承載能力和經濟社會發展實際需求，暢通在本地穩定就業生活的農業轉移人口舉家進城落戶渠道。

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城區常住人口300萬以下城市 全面取消落戶限制

而城區常住人口300萬以下城市，落實全面取消落戶限制政策。實行積分落戶政策的城市，確保社保繳納年限和居住年限分數佔主要比例。並鼓勵人口集中流入城市區分中心城區和新區郊區等區域，制定差異化落戶政策。推動具備條件的都市圈和城市群內戶籍准入年限同城化累計互認。

在加強住房供應保障方面，以人口淨流入的大城市為重點，擴大保障性租賃住房供給，著力解決符合條件的新市民、青年人等群體住房困難問題。

保障性租賃住房主要利用農村集體經營性建設用地、企事業單位自有閒置土地、產業園區配套用地和存量閒置房屋建設，適當利用新供應國有建設用地建設。提高住宅用地中保障性租賃住房用地比例，單列租賃住房用地供應計劃，主要安排在產業園區及周邊、軌道交通站點附近、城市重點建設片區等區域。

責任編輯：林佩怡

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