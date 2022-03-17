網信辦列10項重點任務 全面清理涉政治經濟等領域謠言

內地持續加強網絡管控，國家網信辦今年部署開展「清朗」系列專項行動，列出打擊網絡謠言等10項重點任務，重點對涉及政治經濟、文化歷史和民生科普等領域的謠言信息，開展一次全網清理。

在周四（17日）舉行的在國新辦記者會上，國家網信辦副主任盛榮華（圖）表示，去年中央網信辦協同有關部門等，集中開展「清朗」系列專項行動，包括治理「飯圈」亂象等15項專項治理行動。

1年來，當局累計清理違法和不良信息2200多萬條，處置賬號13.4億個，封禁主播7200餘名，下架了應用程序、小程序2160多款，還關閉網站3200多家。

盛榮華指出，今年部署開展「清朗」系列專項行動，並作為國家網信辦年度重點工作之一，具體包括10個方面的重點任務：

打擊網絡謠言；整治MCN機構信息內容亂象；整治網絡直播、短視頻領域亂象；整治應用程序信息服務亂象；進一步規範傳播秩序；算法綜合治理；整治春節期間網絡環境：整治暑期未成年人網絡環境；互聯網用戶賬號運營專項整治；打擊流量造假、黑公關、網絡水軍專項行動

迎中共二十大 治理網絡謠言意義重大

國家網信辦網絡綜合治理局局長張擁軍表示，今年將召開中共二十大，打擊和治理網絡謠言意義尤其重大。當局擬採取4方面，包括清理存量，組織網站平台對已經認定的網絡謠言信息清理，防止其反覆傳播，重點是涉及政治經濟、文化歷史和民生科普等領域的謠言信息，開展一次全網清理，打上標籤，作出明示。

二是抑制增量，努力把謠言信息消滅在萌芽狀態。三是懲治源頭，建立溯源機制，對首發謠言信息的平台和賬號加大懲處力度。對多次發布傳播謠言信息的賬號主體予以嚴厲懲戒，全網禁止註冊新賬號；情節特別嚴重的，移送有關部門依法追責。

四是協同治理，壓實平台主體責任，完善監測、發現、闢謠、處置全流程工作規範。要充分發揮舉報工作的作用，發動廣大網民積極舉報。

此外，對於算法問題，網信辦稱，要嚴厲打擊算法違法違規行為，督促整改算法不合理應用帶來的「信息繭房」「算法歧視」「大數據殺熟」等影響網民生產生活的問題，並指導企業利用算法弘揚社會主義核心價值觀，加大正能量傳播力度，有效處置違法和不良信息。

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責任編輯：林佩怡

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