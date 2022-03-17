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中證監：推進解決涉資本市場預期等問題 全力維護市場平穩運行

經濟脈搏 18:12 2022/03/17

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中國證監會周四（17日）召開黨委會議，傳達學習貫徹全國兩會精神。會議提到，要堅持穩字當頭，進一步完善資本市場內生穩定機制，推進解決涉及資本市場預期、生態、環境等重點問題、敏感問題，全力維護市場平穩運行。

會議由中證監黨委書記、主席易會滿主持召開。會議強調，以更加嚴實的作風落實全國兩會部署，以資本市場高質量發展新成效，迎接中共二十大勝利召開。

更好支持實體經濟 助穩宏觀經濟大盤

一要加強黨對資本市場的領導，持續強化資本市場監管的政治性人民性，努力建設中國特色現代資本市場。

二要堅持穩字當頭，進一步完善資本市場內生穩定機制，推進解決涉及資本市場預期、生態、環境等重點問題、敏感問題，全力維護市場平穩運行。並統籌疫情防控和支持經濟社會發展，全面落實支持振作工業經濟運行和中小微企業發展的相關措施，更好支持實體經濟，助力穩定宏觀經濟大盤。

三要紮實推進全面實行股票發行註冊制改革，統籌推進資本市場基礎制度建設、法治體系完善、監管轉型與監管能力提升等重點改革任務落地見效。

四要更好發揮全面從嚴治黨引領保障作用，切實抓好中央巡視整改工作，紮實推動各項整改任務落地見效，推動證監會系統黨的建設和資本市場改革發展同進步、共提升。

滬指收漲1.4%站穩3200點 地產股全天強勢

【中國經濟】四大證券報評金融委會議：精準發力 提振信心

此前一天，國務院金融穩定發展委員會昨日召開專題會議，提到要保持資本市場平穩運行。之後證監會黨委召開擴大會議傳達學習會議精神，指今年以來，中國國民經濟延續恢復態勢，主要宏觀經濟指標運行在合理區間，各方面穩增長政策持續發力，上市公司業績表現穩中向好，資本市場平穩運行具有堅實基礎，市場短期波動沒有也不會改變長期健康發展趨勢。

責任編輯：林佩怡

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