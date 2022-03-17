【內地疫情】深圳封村無家可歸 外賣騎手露宿街頭

深圳新冠肺炎疫情持續，本周一（14日）起「封城」7日，全市公交、地鐵停運，社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。在「只進不出」的防疫政策下，部分外賣騎手持有官方出具的證明文件亦未能照常出入，為了不影響配送工作，只能露宿街頭，面臨有家歸不得的窘況。

事件引發關注，據報深圳多區隨後已經開放應急場所，作為外賣騎手的休息區，並免費提供熱水、泡麵、被子等物資，為外賣騎手工作期間及夜間休息提供服務。

外賣騎手：賺不到錢比染疫更悲慘

此前，微信朋友圈流傳《疫情之夜，那些無家可歸的深圳騎手》一文，描述外賣騎手在疫情之下為生活拼搏的現狀，指防疫封禁期間，外賣騎手面臨兩種選擇：要麼進村睡覺；要麼留在外面，明天才能繼續工作。

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文章指，如果沒有工作，家中經濟立即斷炊，所以有不少騎手有家歸不得，只能露宿街頭。其中，有騎手卸下外賣箱，用電動車做了簡單的圍擋，在路邊鋪上塑料袋或者紙皮，就地而睡。有的躺在公園的露天長凳、廣場石階上，用薄外套或者自帶的被子掩面而睡；有的甚至睡在公廁母嬰室的單人沙發上。

文章形容，對騎手而言，賺不到錢比感染Omicron更悲慘，他們甚至有人自嘲說：「如果感染病毒了，平台每天能補助500元人民幣，算是賺了。」

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羅湖開放學校作休息區 免費供應物資

有關事件引起廣泛關注，據《南方都市報》報道，深圳多區已開放驛站、學校，為外賣騎手提供新去處。

其中，羅湖區開放應急場所，轄區10個街道各開放1所學校，作為外賣騎手休息區，免費提供熱水、泡面、洗手液、防潮墊、被子等物資，為外賣騎手工作期間及夜間休息提供服務。同時設立核酸採樣點，方便騎手隨時核酸採樣；並設置臨時充電櫃，為騎手給電動車充電提供便利。

此外，在深圳商務局的指導下，綜合性旅遊出行平台「飛豬」與部分酒店共同設立「愛心空間」，拿出部分酒店房間，為有需要的騎手提供洗漱、休息等服務。相關工作人員表示，目前酒店名單還在持續更新中。

責任編輯：易燕丹

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