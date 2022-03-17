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印媒：王毅或3月底訪問印度 為兩國對峙後首訪

國情動向 19:47 2022/03/17

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中印關係可望緩解，印度傳媒周三（16日）引述知情人士報導，中國國務委員兼外交部長王毅或將於3月末訪問印度新德里，但目前還沒有最終確定。截至發稿，中國外交部與印度外交部均未證實有關消息。

據印度《經濟時報》報道，消息人士透露，王毅此次訪問印度的提議來自中方。他還計劃訪問尼泊爾、不丹和孟加拉，作為對南亞四國訪問的一部分。

報導指出，如果王毅此次訪問印度得以實現，這將是自2020年5月中印兩國在拉達克對峙以來，中國高層領導人首次訪問印度。

另據尼泊爾《加德滿都郵報》3月15日報導，王毅計劃於3月26日抵達尼泊爾首都加德滿都，進行為期2天的正式訪問。但目前還不清楚王毅對新德里的訪問是在他訪問加德滿都之後還是之前。

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報導稱，王毅對新德里的訪問如果得以實現，預計將為中印雙方就烏克蘭危機交換意見提供機會。

中印關係近期朝緩解方向前進，王毅本月7日在全國兩會記者會上談及中印關係，稱對於歷史遺留下來的邊界問題，中方始終主張通過平等協商管控分歧，積極尋求公正合理的解決。中印彼此作相互成就的伙伴，不當相互消耗的對手，確保兩國關係沿著正確軌道前行。

中印兩軍3月11日亦在莫爾多／楚舒勒會晤點的印方一側，舉行第15輪軍長級會談。中國國防部消息稱，雙方遵照兩國領導人關於儘早解決剩餘問題的指引，坦誠並深入交換意見；並同意保持軍事和外交渠道對話，儘快達成雙方都能接受的解決方案。

責任編輯：易燕丹

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