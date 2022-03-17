習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響

央視報道，中共中央政治局常務委員會周四（17日）召開會議，分析新冠肺炎疫情形勢，部署從嚴抓好疫情防控工作。

中共中央總書記習近平主持會議，並發表重要講話。他表示，要採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

▲ 習近平（資料圖片）

習近平指出，各地區各部門各方面要深刻認識當前國內外疫情防控的複雜性、艱鉅性、反覆性，進一步動員起來，抓細抓實各項防疫工作。要始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準、動態清零，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

他又提到，要提高科學精準防控水平，不斷優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發等科技攻關，使防控工作更有針對性。要保持戰略定力，堅持穩中求進，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

快速控制局部聚集性疫情

會議指出，近期全國本土聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點。要壓實屬地、部門、單位、個人四方責任，落實早發現、早報告、早隔離、早治療要求，從嚴從實開展防控工作，加強對疫情重點地區的防控指導，快速控制局部聚集性疫情。

會議強調，要保持群眾正常生產生活平穩有序，做好生活必需品生產供應，保障好群眾就醫需求。要加快疾控體系改革，擴大重點人群監測覆蓋面，完善多渠道監測預警機制，全面提升疫情監測預警和應急反應能力。

要壓實口岸地區防控責任，充實口岸防控力量，健全常態化防控機制，補齊短板弱項，築牢外防輸入防線。要加強學校等重點場所常態化防控，壓實主體責任，做實做細防控措施和應急預案。

要教育引導廣大干部群眾充分認識防疫工作的重要性，掌握防疫知識，自覺遵守防疫要求，加強自我防護，配合黨和政府做好工作。要加強疫苗接種科普宣傳，推進加強免疫接種，進一步提高接種率。要統籌做好信息發布和宣傳引導，及時向社會通報疫情態勢和防控工作進展，主動回應社會關切。

會議要求，要加強組織領導，克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，以時不我待的精神抓實抓細疫情防控各項工作。疫情較為嚴重的地方，黨政主要領導和各級領導幹部要把防疫工作放在第一位，盡銳出戰，決戰決勝。要強化督查問責，對失職失責導致疫情失控的要立即依紀依規查處，嚴肅問責。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁