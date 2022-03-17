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白宮：中美元首周五通話 討論中美關係及俄烏戰局

國情動向 20:24 2022/03/17

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白宮公布，美國總統拜登周五（18日）將與中國國家主席習近平通話，討論管控中美競爭、俄烏戰事及其他議題。這是俄烏軍事衝突後，兩國元首首次通話。

中國政府尚未公布關於通話的任何消息，美國的聲明則未提到通話的具體時間。在戰事爆發後，習近平先後與俄羅斯總統普京、德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍通話或視像會議。拜登則與歐洲多國領導人，包括烏克蘭總統澤連斯基討論局勢。他下周將前往歐洲出席北約的特別峰會，商討合作對俄制裁等事宜。

本周初，中國中央外事辦主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文在羅馬會面，就中美關係及俄烏戰事交換意見。楊潔篪表示，應致力於勸和促談，共同支持俄烏和談取得實質性成果。外媒引述美方官員稱，會面的氣氛緊張，美方已知會盟友，認為中國願意向俄羅斯提供經濟援助。

在周四（17日）的中國外交部記者會上，發言人趙立堅再重申，烏克蘭問題上，中方始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直作出判斷。希望美國和北約作為危機始作俑者，反思一下自身在本次危機中扮演的角色，切實承擔起應盡責任，為緩和局勢、解決問題拿出實際行動，早日結束衝突。

趙又提到，中方一直焦勸和促談和防止大規模人道主義危機兩件事，並為此付出大量努力，已就緩解烏克蘭人道局勢提出六點倡議，並採取了實際行動。

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責任編輯：陳建錫

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