俄美駐華使館微博針鋒相對 胡錫進：中文社交媒體最中立客觀

在西方國家接連封鎖俄羅斯媒體後，內地社交媒體成為俄羅斯少數還能正常對外發聲的管道，俄羅斯駐華大使館近日還為此與美國駐華大使館在內地社交平台微博上針鋒相對。環球時報前任總編輯胡錫進稱，「中文社交媒體是最中立客觀的國際道德法庭了。」

美國駐華大使館16日晚間在微博發文稱，「在俄羅斯由國家控制的媒體向受眾大肆散播與弗拉基米爾·普京對烏克蘭發動戰爭有關的虛假信息的同時，克里姆林宮加劇了對獨立媒體的壓制，不讓俄羅斯公眾了解真相。克里姆林宮的種種新限制已迫使大多數在俄羅斯的獨立媒體機構——包括國內及國外媒體——紛紛關閉或中止運營」。

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俄羅斯駐華大使館隔天隨即轉發此條微博，並配文稱，「美國、加拿大、歐盟已經將 @今日俄羅斯RT （俄羅斯國營電視台）從廣播網絡中刪除，Apple和Google禁止下載RT和 @俄羅斯衛星通訊社 的應用程序，而YouTube則在全世界封鎖了俄羅斯媒體的頻道。西方針對俄羅斯媒體的打擊並不是現在開始的，而是已經持續了若干年。關於言論自由、關於人們獲得信息的自由，你們還有什麼可說的？」

胡錫進當晚在微博貼出俄羅斯駐華大使館微博截圖稱，「嗯，中文社交媒體是最中立客觀的國際道德法庭了。都好好學中文吧。 ​​​」

責任編輯：尹航

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