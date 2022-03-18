習拜通話前 美國再警告若中國援助俄羅斯 將付代價

中國國家主席習近平今（18日）晚將與美國總統拜登通電話，將談中美關係及烏克蘭局勢等。在通話前，美國再警告中國，若中國採取任何行動支持俄羅斯侵略，將讓其付出代價。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周四（17日）表示，拜登將與習近平通話，拜登將明確表示，「中國將需要對支持俄羅斯的侵略行動承擔責任，我們將毫不猶豫地讓其付出代價」。

他指出，中國有責任利用其對俄羅斯總統普京的影響力，捍衛國際規則，但北京似乎「正走向相反的方向」，「拒絕譴責這種侵略，同時試圖將自己描繪成一個中立的仲裁者——我們擔心他們正在考慮直接協助俄羅斯提供在烏克蘭使用的軍事裝備」。

▲ 拜登與習近平將於本港周五晚上通話。

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白宮：中國沒譴責俄羅斯 京：中方立場無可非議

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）周四形容，這次通話是拜登評估習近平立場的機會，指「中國沒有譴責俄羅斯的所作所為，這本身就很說明問題。」

至於這次通話，一名美國政府官員表示，這是雙方在周一羅馬會晤上達成的共識。當日美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談7小時。

中國外交部表示，在烏克蘭問題上，中方一直致力於勸和促談，為化解當前危機提出中方倡議，為推動局勢降溫作出積極努力。中方的立場是客觀、公正和建設性的，無可非議。

中方並多次強調，中方始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主作出判斷。中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，重視各國安全關切，支持一切有利於和平解決危機的努力。

分析：「仁慈中立」保對美籌碼

《華爾街日報》報道，據接近中國政府的外交政策專家表示，在俄羅斯入侵烏克蘭最初幾天，北京方面曾感到措手不及，如今已經確定更明確的策略：中國不會反對俄羅斯，同時會支持烏克蘭——這在中國被稱為「仁慈中立」（benevolent neutrality）。專家說，對中國領導層而言，美國仍是最大戰略競爭對手，保持與俄羅斯的夥伴關係將令中方握有一些應對美國的籌碼。

彭博報道，五角大樓國防情報局周四發布的全球威脅評估發現，中國正嚴密管理有關衝突的信息，總體上支持俄羅斯的定性，即衝突根本原因是美國推動北約擴張並漠視俄羅斯的安全利益。但評估表示，北京可能不願全力支持俄羅斯，以維護自己與歐美的經濟關係。

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責任編輯：林佩怡

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