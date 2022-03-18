  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 12:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】單日新增4130宗本土感染 吉林省連續6天病例破千

社會熱點 11:10 2022/03/18

分享：

內地新冠肺炎疫情形勢嚴峻，昨日（18日）本土新增2388宗確診及1742宗無症狀感染，合共4130宗，較前一日的2400餘宗回升。吉林省仍然是本輪疫情的重災區，當日錄得2626宗本土個案，感染數字連續6日破千。吉林當局表示，此次疫情呈高度聚集性，長春、吉林兩地形勢較為嚴重，將部署新一輪全員核酸檢測。

疫情膠著 「是輸不起也決不能輸的戰爭」

吉林省委書記景俊海表示，該省疫情防控正處於膠著對峙狀態，各級黨政領導幹部須深刻認識到，這次疫情防控是一場輸不起也決不能輸的戰爭，沒有任何退路，須徹底阻斷疫情擴散，盡快扭轉疫情態勢。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分布為吉林1834宗，其中吉林市1210宗、長春市595宗；福建113宗；廣東74宗，其中深圳市69宗、東莞市4宗、珠海市1宗；天津和山東各61宗，上海57宗，遼寧46宗，陝西33宗，河北24宗，黑龍江和甘肅各16宗，浙江13宗，重慶10宗，北京和內蒙古各7宗，雲南5宗，江蘇4宗，江西、湖南、廣西各2宗，河南1宗。

本土無症狀感染者方面，吉林792宗，其中吉林市774宗；上海203宗，河北193宗，山東162宗；福建、遼寧、廣東、江蘇等地均錄得感染病例。

內地昨增2432本土感染 孫春蘭吉林調研：用最短時間社會面清零

政治局常委會：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響

吉林、長春感染者數量佔全省98%以上

吉林省今日（18日）召開疫情防控新聞發佈會，省衛健委副主任張力表示，目前吉林省疫情形勢仍然嚴峻復雜，長春市、吉林市兩地的疫情形勢較為嚴重，感染者數量佔全省98%以上。此次疫情呈現出高度的聚集性，其中學校聚集性、農村聚集性、社會單位聚集性最為顯著，使局部地區疫情風險升高，如吉林市昌邑區、朝陽區以及長春市九台區等是本輪疫情感染者較多的地區。

張力指，目前吉林省已禁止本省人員跨省、市州流動，中小學、幼兒園全部停課，非必要不流動，大大降低疫情的傳播外溢風險，出現聚集性疫情和導致短期內感染數量激增的風險得到有效控制。

另據吉林省政府網站17日晚消息，吉林省委副書記、省長韓俊緊急召開會議，視頻連線吉林市所轄各縣區，指揮部署新一輪全員核酸檢測工作。他強調，當前吉林市疫情處於膠著狀態，各項防控措施必須不折不扣落實到位，堅決遏制疫情增長勢頭；全面徹底細致做好全員核酸篩查，盡快阻斷疫情傳播鏈條。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】單日新增本土感染破5000宗 主要在吉林
2022/03/15
【內地疫情】單日新增本土感染破5000宗 主要在吉林
【內地疫情】單日新增逾3000宗本土感染 繼續以吉林佔最多
2022/03/16
【內地疫情】單日新增逾3000宗本土感染 繼續以吉林佔最多
【內地疫情】昨增3122宗本土感染 吉林最多 京滬籲非必要不離市
2022/03/13
【內地疫情】昨增3122宗本土感染 吉林最多 京滬籲非必要不離市
內地昨增2432本土感染 孫春蘭吉林調研：用最短時間社會面清零
2022/03/17
內地昨增2432本土感染 孫春蘭吉林調研：用最短時間社會面清零
習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響
2022/03/17
習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響

你可能感興趣

【內地疫情】單日新增本土感染破5000宗 主要在吉林
09:55 2022/03/15
【內地疫情】單日新增本土感染破5000宗 主要在吉林
【內地疫情】單日新增逾3000宗本土感染 繼續以吉林佔最多
11:32 2022/03/16
【內地疫情】單日新增逾3000宗本土感染 繼續以吉林佔最多
【內地疫情】昨增3122宗本土感染 吉林最多 京滬籲非必要不離市
14:03 2022/03/13
【內地疫情】昨增3122宗本土感染 吉林最多 京滬籲非必要不離市
中國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 吉林市 長春 吉林省

上一篇文章

【內地疫情】深圳5區今起復工復產 居民非必要不前往剩下6區

下一篇文章

俄美駐華使館微博針鋒相對 胡錫進：中文社交媒體最中立客觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深圳「社會面動態清零」區域明起復工 東莞巴士地鐵重開
深圳「社會面動態清零」區域明起復工 東莞巴士地鐵重開
張文宏談未來抗疫 要有這三種「武器」
張文宏談未來抗疫 要有這三種「武器」
智利研究指 科興疫苗預防3至5歲兒童感染Omicron的有效率為38%
智利研究指 科興疫苗預防3至5歲兒童感染Omicron的有效率為38%
內地藝人鄧倫涉偷逃稅或遭全面封殺 商業價值影響幾何
內地藝人鄧倫涉偷逃稅或遭全面封殺 商業價值影響幾何
【內地疫情】衛健委：抗原檢測假陽性機率高 一般人不要隨意做
【內地疫情】衛健委：抗原檢測假陽性機率高 一般人不要隨意做
【內地疫情】深圳封村無家可歸 外賣騎手露宿街頭
【內地疫情】深圳封村無家可歸 外賣騎手露宿街頭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款