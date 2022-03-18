【內地疫情】單日新增4130宗本土感染 吉林省連續6天病例破千

內地新冠肺炎疫情形勢嚴峻，昨日（18日）本土新增2388宗確診及1742宗無症狀感染，合共4130宗，較前一日的2400餘宗回升。吉林省仍然是本輪疫情的重災區，當日錄得2626宗本土個案，感染數字連續6日破千。吉林當局表示，此次疫情呈高度聚集性，長春、吉林兩地形勢較為嚴重，將部署新一輪全員核酸檢測。

疫情膠著 「是輸不起也決不能輸的戰爭」

吉林省委書記景俊海表示，該省疫情防控正處於膠著對峙狀態，各級黨政領導幹部須深刻認識到，這次疫情防控是一場輸不起也決不能輸的戰爭，沒有任何退路，須徹底阻斷疫情擴散，盡快扭轉疫情態勢。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分布為吉林1834宗，其中吉林市1210宗、長春市595宗；福建113宗；廣東74宗，其中深圳市69宗、東莞市4宗、珠海市1宗；天津和山東各61宗，上海57宗，遼寧46宗，陝西33宗，河北24宗，黑龍江和甘肅各16宗，浙江13宗，重慶10宗，北京和內蒙古各7宗，雲南5宗，江蘇4宗，江西、湖南、廣西各2宗，河南1宗。

本土無症狀感染者方面，吉林792宗，其中吉林市774宗；上海203宗，河北193宗，山東162宗；福建、遼寧、廣東、江蘇等地均錄得感染病例。

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吉林、長春感染者數量佔全省98%以上

吉林省今日（18日）召開疫情防控新聞發佈會，省衛健委副主任張力表示，目前吉林省疫情形勢仍然嚴峻復雜，長春市、吉林市兩地的疫情形勢較為嚴重，感染者數量佔全省98%以上。此次疫情呈現出高度的聚集性，其中學校聚集性、農村聚集性、社會單位聚集性最為顯著，使局部地區疫情風險升高，如吉林市昌邑區、朝陽區以及長春市九台區等是本輪疫情感染者較多的地區。

張力指，目前吉林省已禁止本省人員跨省、市州流動，中小學、幼兒園全部停課，非必要不流動，大大降低疫情的傳播外溢風險，出現聚集性疫情和導致短期內感染數量激增的風險得到有效控制。

另據吉林省政府網站17日晚消息，吉林省委副書記、省長韓俊緊急召開會議，視頻連線吉林市所轄各縣區，指揮部署新一輪全員核酸檢測工作。他強調，當前吉林市疫情處於膠著狀態，各項防控措施必須不折不扣落實到位，堅決遏制疫情增長勢頭；全面徹底細致做好全員核酸篩查，盡快阻斷疫情傳播鏈條。

責任編輯：易燕丹

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