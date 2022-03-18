【內地疫情】深圳5區今起復工復產 居民非必要不前往剩下6區

深圳「封城」第五天，已實現社會面動態清零的鹽田區等5區，今（18日）起恢復正常工作秩序和生產經營，公交、地鐵恢復運行。但居民非必要不前往福田等6個區。

然而，深圳疫情未止，昨日（17日）新增105宗本土新冠感染病例。另外，近日因福田區發生聚集性疫情，一些黨員領導幹部履職不力、失職失責，深圳市公安局副局長黃文雅等8人被免職。

深圳昨日新增69宗新冠肺炎確診病例、36宗無症狀感染者。其中，49宗在隔離觀察的密切接觸者排查中發現，28宗在重點區域篩查中發現，17宗在重點人群篩查中發現，11宗在社區篩查中發現。新增病例分布在福田區、南山區、寶安區、羅湖區、龍華區及龍崗區。

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深圳昨日公告，已實現社會面動態清零的鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區，黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，公交、地鐵恢復運行。封控區、管控區、防範區嚴格執行疫情防控相關措施。

至於其他未實現社會面動態清零的區域，要做好精準防控，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。並加大企業服務力度，保障企業有序生產經營。

獲「解封」的5區，居民除因參加防疫任務、保障市民生活和城市基本運行、保障香港供應等工作需要外，非必要不前往福田等6個區。5區公園、廣場等戶外場所恢複開放，但暫停廣場舞等聚集性活動；鹽田、坪山、光明仍禁堂食。另5區居民仍要參加最後一輪檢測。

責任編輯：林佩怡

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