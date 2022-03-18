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北大教授勸年輕人別太早買樓 網民這樣說

社會熱點 11:52 2022/03/18

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北京大學國家發展研究院院長姚洋，近日不支持年輕人太早買樓的言論，引發網絡熱議。

姚洋近日接受新浪財經睿見•Economy訪問，說到：「我見到年輕人，我也會勸年輕人說你們不要去買房子，沒有一個國家說30歲就自己去買房子的，勸了也沒用，特別像男生，要沒房子哪行，女朋友同意，丈母娘（外母）也不同意，沒辦法，這是社會已經形成了這樣的一個氣氛。」

他認為，政府可以要求開發商在拿地時，要保證拿出多大比例來蓋租住房。「這樣年輕人覺得，這個房子我可以長租，我願意。」

有網民質疑姚洋想法離地，又認為不應把高樓價的問題，歸咎給「外母」；亦有人認為，社會確實受到傳統思想「成家立業，有房才有家」的影響，令不少年輕人承受壓力。

姚洋（資料圖片）

內地網民反應：

好啊，可以不買，那也別勸年輕人結婚生孩子我就同意

教授的思維都還停留在幾十年前吧？買房就跟結婚生子、成家立業掛鉤？我不結婚我也得買房啊，就算結婚也不影響我婚前買房吧，我有能力當然最先選擇在這個城市立足啊

不如勸勸房價降一降，否則奮鬥的青春變得很廉價

無論男女，都後悔沒有早買房

敢問教授名下幾套

西安住建局將研究「將未婚青年納入剛需」 滿足多層次住房需求

內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓

據內地傳媒報道，姚洋在更早的一檔央視談話節目中，曾對此觀點詳細闡述。他表示，年輕人不要把買買作為積累財富的手段。指長期而言，國家人口狀況擺在這裡，再過10年左右房子恐怕不值錢。

他同時指出，中國經濟已進入一個新的時期，就是經濟體量在向中心城市集中，這是符合經濟規律，所以未來一段時間將會看到房地產也會產生極大的分化，有些地方樓價可能堅挺，有些地方樓價穩定不動甚至有可能下降。

責任編輯：林佩怡

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