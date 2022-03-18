【內地疫情】學校線下教學暫停 多地酒店推「托娃」包吃睇功課

由於多地散發疫情，不少地區線下教學暫停。對於無暇照顧孩子的家長，上海、南京有酒店推出「網課托娃套餐」，引發關注。

服務包括：客房部員工看著孩子做功課，HR負責檢查作業進度，餐飲團隊負責定時投餵，安保團隊負責安全隔離包裝，寫完作業還有賓客服務團隊把孩子拉出來做操，市場部負責拍照拍視頻交作業。

酒店各部門員工面對孩子有不同分工

據內媒報道，南京一間酒店工作人員的朋友圈中這樣介紹：

保證一娃一屋，互不干擾，酒店IT團隊保障網絡不卡，客房部員工一人盯一間看著娃寫作業，人力資源負責檢查作業進度，餐飲團隊負責定時投喂，安保團隊負責安全隔離包裝，寫完作業還有賓客服務團隊把娃拉出來做操，市場部負責拍照拍視頻交作業，每一項都精準解決沒法照顧孩子上網課的家長們的難題。

此外，南京還有幾間酒店還根據家長的不同需求，把套餐的服務內容做了細化——399元（人民幣，下同）一天不過夜，999元三天，還包含了專人一對一的科普課程輔導。

家長憂不是專業機構的陪讀課

不只是南京，上海的酒店也推出類似套餐。一間位於浦東新區陸家嘴附近的家五星級酒店報出5900元4晚豪華江景房的價格，服務包含1位7至16歲本市學生於酒店房間上網課，每日網課期間有指定酒店專人陪護，每周一入住，周五下午6時延遲退房。

客服說，這個時段相當於覆蓋孩子的正常行課的時間，不過，孩子必須在成年監護人的陪同下才能辦理入住，且上網課的設備及網課內容都是由入住客戶自帶，酒店方面並不提供。

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酒店主要提供上課時間專人全程陪護，以及孩子免費的1日3餐。客服還保證是1對1的專人不間斷陪護，晚上選擇將孩子接回家或者是在客房居住，可由監護人決定。

在價格方面，酒店工作人員表示，酒店托娃套餐不是托管，只是提供一個安靜的地方，5900元4晚是目前最優惠的套餐。據悉，該酒店的江景房價格在每晚1300至1500元之間。

許多人看到價格後望而卻步，也有家長表示擔心：

不是專業機構監督辦的陪讀課 酒店工作人員能管得住孩子嗎？

還有網民表示，

價格可以接受 酒店的工作人員學歷不低 孩子長大了以後可能再也不會住這家酒店

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責任編輯：尹航

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