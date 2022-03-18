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網傳上海員工提離職憂猝死 HR：猝死了再說吧

社會熱點 13:05 2022/03/18

分享：

打工仔猝死話題一直備受關注。網傳上海一間科技公司的員工，在連續加班3個月後提出離職，卻遭人事部質疑離職時間。該員工稱自己要檢查身體，說「猝死，你負責？」公司HR竟回覆「猝死了再說吧」。

事件引起網民熱議，有人批評該HR說話刻薄，慨嘆打工仔何苦為難打工仔；亦有人表示絕大部分的HR仍是很有禮貌。

曾連續加班3個月

據「九派新聞 」報道，網傳內容顯示，員工小李因連續加班三個月提出離職，與公司HR交談不愉快。

HR質疑其離職時間，「正常流程是一個月，你不懂」，小李曾交代是清假，又稱是與製作人商量過、已獲批准，這兩天檢查身體後再上班，並補充「猝死，你負責？」詎料HR回覆說「猝死了再說吧」。

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事後，該公司工作人員回覆傳媒指，有很多人詢問此事，會先了解情況，再向HR核實此事。

據了解，涉事公司是上海哆愛咪網絡科技有限公司，於2019年7月12日成立，註冊資本為100萬元人民幣，經營範圍有網絡科技、數碼科技、電腦及互聯網專業領域內的技術開發等業務。

內地網民反應：

讓這個HR連續加班3個月試一下。

我碰到的絕大部分HR都是特別有禮貌又溫柔的而且很精緻。但是極個別公司的HR真的像是覺得他/她在公司是個祖宗一樣，對面試者和員工各種瞧不起。不理解那些公司為什麼找這樣的HR，為了給公司丟人嗎？

本十幾年老HR告誡大家，如果你面試的時候就覺得HR讓你不舒服了，那這個公司再好薪酬再高也別去，真的！HR在很大程度上和老闆和公司的價值觀是一致的。

HR真的很閒，明明自己也是打工人，時常和資本家站在一起對付打工人，不知道的還以為有公司股份呢？是什麼讓HR產生了這種錯覺？

何必這樣詛咒意味的話呢…明明都是打工人，互相為難。

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責任編輯：林佩怡

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