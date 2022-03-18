談俄烏衝突、制裁啟示 鄭永年：中國應更加開放

俄烏戰事已持續超過3星期，雙方仍在交火。內地《環球時報》引述香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年認為，這場衝突對中國有3大啟示，其中一個是中國應更加開放。

《環球時報》周五（18日）發布鄭永年的專訪內容，他認為俄烏衝突對中國的啟示巨大。

他指出，中俄最大不同是，俄羅斯只是一個軍事強國，沒有強大經濟實力，而中國既有足夠自保的軍事實力，又有強大的經濟實力以及和西方緊密的經濟聯繫。這也是為何美國精英眼中，中國對美國構成的挑戰要遠大於俄羅斯。

若制裁中國 「殺敵一千，自損一千」

第一，經濟互相依存無法絕對避免戰爭爆發，但可以緩和戰爭的激烈程度。如果美歐對俄經濟制裁是「殺敵一千，自損五百」的話，要制裁擁有開放且強大經濟的中國，那就是「殺敵一千，自損一千」，這種制裁就很難持續。屆時中國無需像俄羅斯那樣用核武器威脅捍衛自身利益，彼此捆綁的經濟已讓西方切實的痛。因此，俄烏衝突對中國第一個啟示是，中國應更加開放，中國企業必須克服萬難，繼續努力走出去。 第二，中國已經是一個世界大國，直面這場衝突是中國履行大國國際責任的一部分。既不能讓西方把中俄完全綁定在一起，也不能讓美國「綁架」歐洲；中歐有巨大共同利益，而沒地緣政治之爭，彼此意識形態分歧完全可能彌合。儘管歐洲在俄烏衝突後，安全顧慮在一定程度壓倒經濟考量，但歐洲仍是中國可爭取的對象。 第三，這場衝突需要思考，中國應如何處理「開放」與「安全」的關係？鄭永年認為，安全永遠是相對的概念，不開放才是最大的不安全。應該在開放的狀態下，探索自己的安全機制，而非為了所謂絕對安全，而停止對外開放。就像改革開放初期時候說，打開窗戶，自然會有蚊子蒼蠅飛進來，但只要自身強大，讓蚊子叮幾口死不了。

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警惕戰事失控 或致動用小型核武器

另外，對於俄烏衝突未來走向，鄭永年指出，儘管各方都呼籲停戰，但俄烏都沒有停止跡象。

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他認為，從現實來講，俄羅斯的目標應該不是拿下整個烏克蘭，「拿下這樣一個領土面積比德國還要大的國家並不那麼容易」。烏克蘭也明白，沒有北約直接介入，基輔無法取得勝利。對於歐洲，儘管與美對俄羅斯實施經濟制裁，但是「殺敵一千，自損八百」。

他稱，以上這些都是各方可能達成妥協的潛在動力，如何把這些潛在動力發揮出來是一個問題。「要知道，如果常規戰爭失控，小型核武器的使用並非完全不可能。一旦這種情形出現，戰火就會蔓延到整個歐洲。」

中美俄大三角不再？

至於俄烏衝突對國際秩序的影響，鄭永年表示，美國戰略重點日益從歐洲、中東轉移到亞太地區，認為俄烏衝突不會改變美國整體戰略方向，但讓精英階層認識過去這些年中低估了俄羅斯。

總的來看，二戰後的國際秩序正處在迅速解體過程中，很多國家都在尋求自己的地緣政治勢力範圍，並希望建立對自己有利的國際秩序，俄羅斯只是其中之一，因此再用中美俄大三角的視角看待今天的世界，已經不夠了。

責任編輯：林佩怡

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